Trabajadores de Forestal Tapebicuá sostienen los cortes en la ruta 14 y modifican horarios

Los trabajadores de forestal Tapebicuá continúan los reclamos ante la falta de respuestas de la empresa en Gobernador Virasoro. Hace meses realizan cortes de la ruta 14 como forma de reclamo, sin embargo, este jueves anunciaron una modificación en el horario, ahora será de 16 y las 18.

Meses de reclamos

Los cortes sobre la ruta 14 se llevan adelante en el tramo ubicado frente al aserradero y a partir de ahora fijaron el horario de 16 a 18. La medida continuará todos los días mientras no exista una respuesta concreta por parte de la firma a los reclamos de los trabajadores.

Según indicaron desde la organización, hasta el momento no se alcanzaron acuerdos que permitan destrabar el conflicto y levantar la protesta. Por ese motivo, los empleados decidieron sostener la medida de fuerza, aunque con una modificación en el horario de corte.

El reclamo permanece abierto y los trabajadores continúan a la espera de una definición por parte de la empresa forestal.