Marcha y plan de lucha de familias de los trabajadores de la empresa Tapebicuá

Ante la falta de un acuerdo económico con la empresa Forestal Tapebicuá, y tras el vencimiento de los plazos establecidos, los trabajadores se movilizan este martes hacia el predio de la firma sobre la Ruta Nacional 14. La crisis, que afecta a cientos de familias de la localidad correntina de Virasoro, se profundizó tras una audiencia fallida en la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

Durante el encuentro formal del pasado viernes, la representación del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera denunció el incumplimiento de la garantía de cobertura de obra social y la incertidumbre sobre la continuidad laboral una vez finalizado el acuerdo de suspensión vigente.

Por su parte, los directivos de la empresa confirmaron que la firma ha ingresado formalmente en convocatoria de acreedores, lo que implica que sus decisiones financieras ahora dependen de la autorización de un síndico judicial.

Emplazamiento y plan de lucha

El gremio emplazó a la compañía para que hoy se concrete el pago íntegro de los salarios de febrero de 2026. Ante la ausencia de una propuesta salarial, los trabajadores ratificaron sus ejes centrales: reintegro inmediato a los puestos de trabajo, restitución de la salud para sus familias y la regularización de toda la deuda pendiente bajo la cláusula de exigibilidad del 100% de los haberes.

"Hoy nos cortaron los ingresos pero las boletas de los servicios siguen llegando. No tenemos respuestas para darles a nuestros hijos cuando nos preguntan qué vamos a comer mañana", expresaron los trabajadores a través de una Carta Abierta dirigida a los vecinos y comerciantes de la ciudad.

En el escrito, calificaron la apertura del concurso preventivo como una "maniobra legal" que deja desprotegidas a las familias madereras.

Marcha y amenaza de corte total

El plan de lucha se activa este martes 10 de marzo con una concentración en la Plaza Libertad, seguida de una movilización pacífica por la Ruta Nacional 14 hasta las puertas de la planta industrial.

Sin embargo, el conflicto promete escalar: de no mediar soluciones, los operarios advirtieron que a partir del miércoles iniciarán un bloqueo por tiempo indeterminado sobre la mencionada arteria nacional.

"Perdón de todo corazón a los transportistas y a quienes viajan, pero estamos peleando por la supervivencia de nuestras familias", anticiparon los voceros del reclamo.