Micaela tiene cáncer, cría sola a sus tres hijas y vive en una casilla, piden colaboración

La historia de Micaela Toledo conmueve a Monte Caseros. La joven madre soltera de tres niñas atraviesa un duro tratamiento contra el cáncer y, al mismo tiempo, enfrenta una difícil realidad habitacional. La joven de 29 años vive en una casilla de madera expuesta al frío, la humedad y las filtraciones. Frente a esta situación, vecinos y allegados iniciaron una gran movida solidaria para ayudar a construir una vivienda más segura y digna.

La mujer fue diagnosticada con cáncer pélvico y desde el año pasado realizaba tratamientos y controles médicos periódicos en Corrientes Capital. Actualmente continúa su atención en el Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, en Curuzú Cuatiá.

Micaela con dos de sus tres hijas

La campaña es encabezada por Silvana Toniolo, quien ya había acompañado a Micaela el año pasado cuando comenzó sus tratamientos médicos. Según relató, en aquel momento se realizaron colectas de alimentos y aportes económicos para colaborar con los gastos de traslado y estadía.

“Todo empezó en junio del año pasado porque tenía que hacerse quimio y rayos en Corrientes Capital. En ese momento hicimos una campaña en mi casa, juntando alimentos no perecederos, y algunos le transferían dinero para que ella se pueda mover allá”, recordó Silvana a El Litoral.

Sin embargo, con el paso de los meses la situación de salud de Micaela se agravó. “Tenía entendido que ese tratamiento no le dio resultado así empezó uno ahora en Curuzú Cuatiá”, explicó Toniolo. Esa noticia volvió a movilizar a vecinos, instituciones y la municipalidad de Monte Caseros.

A partir de entonces se puso en marcha una nueva red solidaria. La municipalidad colabora con mano de obra y parte de los materiales para levantar una pequeña vivienda de material que le permita a Micaela atravesar su tratamiento en mejores condiciones.

Así avanza la nueva casa.

“Actualmente viven en una casilla de madera que está revestida con cartón. Así que ahora están haciendo la casa para ella, con piso y paredes de material, para protegerla del frío y que pueda estar más cómoda mientras enfrenta la enfermedad. Encima que es super doloroso el cáncer que está pasando”, señaló Silvana a este medio.

Colaboración de montecasereños

Las donaciones comenzaron a multiplicarse rápidamente. Vecinos acercaron ropa, frazadas, calzado, alimentos y elementos para las niñas, de 4, 10 y 11 años. También hubo aportes de materiales de construcción como ventanas, cerámicas, azulejos y una puerta exterior.

Pero la necesidad sigue siendo grande. “Hoy lo prioritario son ladrillos y cemento para que la casa siga avanzando”, explicó Toniolo, quien remarcó que cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia. “Quizás alguien tiene un pedazo de caño o materiales que sobraron de una obra. Todo sirve y todo suma”, sostuvo.

Además de materiales, solicitan alimentos no perecederos, productos de higiene personal y artículos básicos para el hogar. “El único objetivo que tenemos todos es ayudarla a ella y a sus hijas. No importa quién pone más o menos, lo importante es que pueda tener su casita lo antes posible”, expresó.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen colaborar para los medicamentos que necesita pueden colaborar al alias: micaelatoledo27 . Para las donaciones de materiales pueden comunicarse con Silvana Toniolo al número 3775-442045 o acercar los elementos a su domicilio ubicado en Isla Soledad y Soberanía Nacional, en el barrio Malvinas de Monte Caseros.

(VT)