Un bebé correntino de 9 meses necesita $5 millones para una cirugía cardíaca

Con apenas 9 meses de vida, Yahir Sarmiento enfrenta una difícil batalla por su salud. El pequeño, oriundo de Ituzaingó, necesita someterse a una cirugía cardíaca urgente debido a una Comunicación Interauricular (CIA), una afección congénita que afecta el funcionamiento normal de su corazón y que requiere una intervención quirúrgica especializada.

La operación está prevista para el próximo 9 de junio en un Instituto de Cardiología de Corrientes, mientras que su internación sería el día anterior. Sin embargo, la familia atraviesa una carrera contrarreloj para reunir los fondos necesarios que permitan cubrir distintos gastos vinculados al tratamiento.

En comunicación con El Litoral, su mamá, Cintia, contó que Yahir presenta una cardiopatía genética que provoca un sobreesfuerzo en el corazón. “Él tiene que ser intervenido debido a que su corazón está teniendo sobre volteo de descarga; en vez de bombear una vez lo hace dos o tres veces debido a que su aurícula derecha no se cerró”, relató.

La mujer también detalló que esa malformación provoca que el bebé reciba “oxígeno muerto”, una situación que genera que el lado derecho de su corazón continúe agrandándose y complique aún más su cuadro de salud.

La millonaria suma

Para afrontar esta situación, la familia comenzó una intensa campaña solidaria. Rifas, ventas de comida y distintas actividades fueron organizadas en las últimas semanas, aunque todavía no logran reunir la suma necesaria. “Necesitamos 5 millones de pesos. Ya hice rifa, venta de comidas y muchas cosas más, pero no llego con la plata”, expresó Cintia a este medio.

Si bien parte de la atención médica cuenta con cobertura, existen gastos urgentes relacionados con medicamentos, traslados y otros elementos esenciales que no son cubiertos por la obra social. Por eso, familiares y amigos apelan a la solidaridad de la comunidad para ayudar al pequeño.

La historia de Yahir conmovió a vecinos de Ituzaingó y también comenzó a difundirse a través de redes sociales, donde muchas personas colaboran compartiendo la campaña para que llegue a más personas. Cada aporte, por más pequeño que sea, representa una esperanza para que el bebé pueda acceder a la cirugía y mejorar su calidad de vida.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del alias: princesa3030, a nombre de Cintia Elisabeth Sarmiento. Además, la familia dejó un número de contacto para quienes quieran comunicarse: 11 2163-4980.