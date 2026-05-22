La Unne se suma a un proyecto nacional para detectar el Alzheimer de forma temprana con Inteligencia Artificial

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) oficializó este viernes su incorporación a un proyecto científico de vanguardia que busca revolucionar el diagnóstico preventivo de la enfermedad de Alzheimer. La iniciativa combina la evaluación neuropsicológica tradicional con herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para analizar de forma automatizada la conducta y el lenguaje de los pacientes, permitiendo una detección precoz del deterioro cognitivo leve sin la necesidad de que las personas se trasladen a un centro de alta complejidad.

El proyecto, titulado formalmente "Análisis computarizado de la conducta (ACC) como predictor del rendimiento cognitivo", fue presentado en la sede de la Facultad de Medicina de la Unne.

El acto central estuvo encabezado por el rector de la casa de altos estudios, Omar Larroza, quien asumirá el rol de director regional de la iniciativa, acompañado por la Secretaria General de Ciencia y Técnica, Dra. Laura Leiva, y un equipo interdisciplinario de investigadores locales pertenecientes a Medicina y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena).

Un algoritmo entrenado en el Fleni que busca validación federal

La dirección general de la investigación se encuentra a cargo de Diego Fernández Slezak, referente del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (UBA/CONICET), junto a la co-dirección de Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología del Instituto Fleni.

El desarrollo informático ya superó una primera fase piloto con pacientes de dicha institución privada en Buenos Aires, donde el algoritmo demostró una precisión del 80% al momento de predecir las capacidades y alteraciones de las habilidades cognitivas en pacientes propensos a desarrollar cuadros de demencia.

Sin embargo, los propios directores advirtieron que aquella muestra inicial presentaba un sesgo geográfico y socioeconómico alto. El desembarco en Corrientes y la región del Nordeste (NEA) responde precisamente al objetivo de validar la herramienta en entornos de la "vida real" y universalizar su aplicación.

"Casi un 90% de los casos de demencia en el mundo no están detectados por falta de acceso al sistema de salud. La Inteligencia Artificial viene a favorecer el acceso a las evaluaciones cuando no hay un profesional disponible en ese momento o lugar", explicó Fernández Slezak.

El lenguaje y la gestualidad como biomarcadores digitales

A nivel global, la enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos de demencia. Los especialistas explicaron que el diagnóstico definitivo suele requerir el uso de biomarcadores médicos de alto costo económico y restrictivos geográficamente. Ante esto, el proyecto propone una alternativa no invasiva de bajo costo basada en el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).

Científicos del área detallaron que las alteraciones sutiles en el discurso hablado, la escritura, la gestualidad y las expresiones no verbales (analizadas mediante cámaras y grabaciones de audio en pruebas semiestructuradas) se manifiestan años antes de que aparezcan los síntomas clínicos evidentes de la demencia. Al procesar estos grandes volúmenes de datos lingüísticos y conductuales a través de modelos de IA, se logran establecer patrones característicos del Deterioro Cognitivo Subjetivo (DCS) que escapan al ojo del evaluador humano.

Capacitación técnica y transferencia tecnológica en el NEA

La alianza estratégica estipula que el personal técnico y académico de la Unne recibirá transferencias de conocimiento y capacitaciones específicas para la correcta ejecución de los estudios clínicos y el procesamiento ético de los datos audiovisuales.

Con esta formación, la universidad no solo garantizará la validez y confidencialidad de la información recolectada en la región, sino que se posicionará como un nodo clave de redes científicas multicéntricas nacionales e internacionales, abriendo un canal de medicina predictiva digital de acceso público para toda la población del nordeste argentino.