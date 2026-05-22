Tres perros que sufrían maltrato animal fueron rescatados de una casa en Esquina

Corrientes suma un nuevo caso de maltrato animal, esta vez en Esquina, donde tres perros fueron rescatados de una casa. El allanamiento se dio este jueves por la tarde y pudieron constatar el estado de los canes de distintas razas. Dos de ellos buscan una familia responsable que quiera adoptarlos.

¿Cómo los encontraron?

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El procedimiento fue impulsado tras una denuncia presentada por la agrupación Patitas Esquina, junto a voluntarios locales y la abogada animalista Liliana Gómez. Como resultado del operativo, fueron rescatados tres perros que se encontraban en malas condiciones de salud y cuidado. Según informaron desde la organización proteccionista, los animales ya reciben atención y acompañamiento para iniciar su recuperación.

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Desde Patitas Esquina señalaron que uno de los perros logró conseguir un hogar tras el rescate, mientras que los otros dos continúan en búsqueda de familias responsables que puedan brindarles contención, atención veterinaria y un entorno seguro.

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La intervención volvió a poner en agenda la problemática del maltrato animal y el rol de las organizaciones y voluntarios que trabajan en el rescate y protección de mascotas en situación de abandono o violencia.

Además, destacaron la importancia de denunciar este tipo de hechos para permitir la actuación de la Justicia y garantizar el bienestar de los animales afectados.