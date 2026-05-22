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¿Hasta cuándo seguirá el frío en Corrientes?

Tras una semana fresca, los pronósticos indican un leve cambio en la temperatura. 

Por El Litoral

Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 21:56

Corrientes pasó por una semana fría con mínimas que llegaron a los 3°C en algunos sectores de la provincia, y a partir del inicio de semana patrio se espera que se mantengan templadas entre los 13°C y 25°C de máxima. No se pronostican precipitaciones para los próximos días. 

Los vientos del sur se quedan en la jornada de este sábado y durante el día los correntinos podrían tener temperaturas entre los 7°C y 19°C, con cielos parcialmente nublados. Para el domingo el termómetro sube levemente y alcanza una mínima de 10°C y máxima de 21°C. 

¿Qué se espera para el inicio de semana?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el lunes, día patrio, los vientos del este se posicionarán y la temperatura oscilará entre los 14°C y 22°C. Al día siguiente (martes) rondará entre los 13°C y 22°C con cielos parcialmente nublados. 

Mientras que para el miércoles la mínima se sostiene en los 13°C y la más alta podría llegar a los 25°C. Estas condiciones podrían seguir para el jueves rondando entre los 14°C y 22°C. Hasta el momento no se prevé lluvias. 

 

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