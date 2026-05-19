En qué ciudades de Corrientes se registraron mínimas de hasta 3°C

El descenso de las temperaturas se hizo sentir este martes en distintos puntos de Corrientes, donde varias localidades registraron mínimas por debajo de los 6°C. Mercedes encabezó el ranking de las mínimas más bajas con 3°C, seguida por El Sombrerito con 3,8°C.

Cuales fueron las mínimas en distintas localidades

Según informó el Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica (Sigma), dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). La ciudad de Mercedes fue una de las más frías de la jornada, con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 19°C.

Los datos reflejan el avance de una masa de aire frío que provocó amaneceres helados en gran parte del territorio provincial. Otra de las localidades con registros bajos fue Sombrerito, perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes, donde se reportó una mínima de 3,8°C y una máxima de 19,6°C.

En Colonia Tabay, dependiente de la EEA Bella Vista, la temperatura mínima alcanzó los 4°C, mientras que la máxima prevista para la jornada fue de 18,3°C. En la ciudad de Bella Vista, en tanto, el termómetro marcó 4,3°C de mínima y 18,8°C de máxima.

También se registraron temperaturas frías en el paraje Desmochado, perteneciente a la EEA Bella Vista, con una mínima de 5,6°C y una máxima estimada en 20°C.

En Caá Catí, los registros indicaron una mínima de 5,1°C y máximas cercanas a los 19,6°C, mientras que en Ituzaingó la temperatura descendió hasta los 5,5°C, con una máxima prevista de 19,6°C.

La ciudad de Corrientes Capital tampoco quedó afuera del frío. Allí, la temperatura mínima fue de 5°C y la máxima anunciada para este martes alcanzará los 18°C.

Los datos difundidos por el Sigma permiten monitorear en tiempo real las condiciones climáticas y agropecuarias de la provincia, especialmente en jornadas marcadas por fuertes descensos térmicos como las registradas este martes.