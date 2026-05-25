Multitudinario desfile cívico-militar en la Costanera de Corrientes por el 25 de Mayo

La ciudad de Corrientes clausuró este lunes las actividades oficiales por el 216° aniversario de la gesta de mayo con un masivo desfile cívico-militar sobre la Costanera General San Martín.

El evento, que reunió a miles de familias a lo largo del río Paraná, fue encabezado por el gobernador, Juan Pablo Valdés, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, la ministra de Educación, Ana Miño, y el intendente capitalino, Claudio Polich.

Del paso oficial participaron alumnos de los niveles primarios de las escuelas locales, agrupaciones tradicionalistas a caballo, fuerzas federales y provinciales, y delegaciones de excombatientes de Malvinas, quienes recibieron las mayores ovaciones de la jornada.

El mensaje de Valdés ante la crisis: "Hay que cambiar el destino"

Al concluir el desfile y en diálogo directo con los medios de prensa apostados en el lugar, el gobernador Juan Pablo Valdés ponderó la masiva concurrencia de la ciudadanía en las calles y aprovechó la fecha histórica para trazar un correlato con los desafíos actuales del federalismo y la administración pública.

"Esta fecha marca lo que somos, pero también lo que queremos ser. Tenemos que mantenernos unidos para no olvidarnos de la historia y recordar todos los días que tenemos un norte. Existe la obligación de cambiar el destino de los argentinos", remarcó el titular del Ejecutivo correntino.

El mandatario instó a los diversos sectores civiles y políticos a "seguir empujando, trabajando y soñando" con el objetivo de consolidar una provincia que sea "pujante, con empleo y llena de oportunidades".

El rol de las escuelas en los símbolos patrios

Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño, exteriorizó su conformidad con el desempeño organizativo del desfile y detalló la importancia pedagógica de que las escuelas primarias sean las protagonistas exclusivas de la jornada del 25 de Mayo. "Es un día fundamental para manifestar nuestro amor a la Patria en cada símbolo y en cada acto", señaló la funcionaria, destacando el rol fundamental de los docentes y tutores en la transmisión de los valores históricos.

El desfile, que se extendió por varias horas bajo un clima netamente familiar de silletas, termos y banderas celestes y blancas, marcó el cierre definitivo del cronograma oficial de festejos organizados por el Gobierno de la Provincia de Corrientes en conmemoración de la ruptura colonial de 1810.