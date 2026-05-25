El fin de semana largo movilizó al sector en Corrientes con un gasto de $100.000 diarios por persona

El quinto fin de semana largo del año dejó un saldo positivo y un dinamismo sostenido para las economías regionales del litoral. De acuerdo con el relevamiento sectorial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la provincia de Corrientes consolidó un nivel de ocupación hotelera del 55%, apuntalado principalmente por el turismo de cercanía, los flujos de visitantes de provincias vecinas y una atractiva agenda de eventos culturales y deportivos.

Los registros técnicos de la entidad mercantil indicaron que los turistas que eligieron los destinos correntinos permanecieron un promedio de tres noches en la provincia.

En materia de consumo masivo, el impacto económico directo fue significativo: se estimó un gasto diario de $100.000 por persona, destinado fundamentalmente a los rubros de hotelería, gastronomía regional, transporte local y compra de artesanías.

Iberá y una potente agenda de eventos masivos

El informe de la Came detalló que el turismo de naturaleza volvió a ser el principal motor de atracción para el territorio correntino. Los Esteros del Iberá mantuvieron un destacado flujo de pernoctaciones gracias a sus propuestas consolidadas de ecoturismo, safaris fotográficos, avistaje de fauna silvestre y paseos náuticos a través de sus diferentes portales de acceso.

Por su parte, la ciudad de Corrientes capturó un importante caudal de público urbano mediante una grilla de actividades con fuerte impronta cultural y comercial. Entre los hitos del fin de semana largo sobresalieron:

La octava edición de la feria de arte contemporáneo ArteCo 2026 en el Museo de Arte Contemporáneo (Macc).

El festival gastronómico “Corrientes Gin” en el Paseo Terrazas del Paraná.

La masiva Peña de la Ciudad itinerante en el barrio San Gerónimo y las ferias de artesanos en la costanera.

El movimiento económico también se derramó hacia el interior provincial con propuestas de fuerte identidad local, tales como las jornadas de pesca de costa en Yahapé, la tradicional regata náutica entre Capital y Empedrado, la Exposición Rural y el Festival de la Torta Frita en la localidad fronteriza de Paso de los Libres.

El escenario macro: los números en todo el país

En el plano nacional, la Came definió a las jornadas patrias como "un fin de semana largo muy tranquilo" en términos de picos de estacionalidad, aunque se ubicó como el tercero más importante en lo que va del año.

En total, 1.440.120 turistas se movilizaron por las distintas rutas del país, inyectando un impacto económico global de $339.880 millones en el circuito comercial.

El gasto promedio diario consolidado a nivel país se ubicó en $112.385 por turista, lo que representa un incremento real del 18% al compararlo con el mismo feriado del 25 de Mayo del año 2023.

Si bien aquella ventana turística contó con cuatro jornadas —una más que la actual—, la cantidad de viajeros registró un crecimiento del 9,1% interanual.

Desde la confederación empresaria explicaron que la suba en el gasto diario real se vincula directamente con la mayor incidencia que tuvieron los costos fijos de logística y transporte en la canasta del viajero, obligando a los turistas a concentrar presupuestos más elevados en estadías promedio de 2,1 noches a escala nacional.