¿Qué tengo que saber antes de comprar una cafetera francesa?

La cafetera francesa, también conocida como prensa francesa, es uno de esos métodos que ganan por simpleza: café molido, agua caliente, unos minutos de infusión y un émbolo que separa el líquido del grano. No requiere electricidad, ocupa poco espacio y suele dar una taza con más cuerpo, porque deja pasar parte de los aceites naturales del café.
Capacidad: mililitros que se traducen en tazas reales
El primer dato técnico que conviene definir es la capacidad, porque “grande” o “chica” no dice mucho en una prensa. Como guía rápida:
350 ml: ideal para una persona o dos cafés cortos.
800 ml: un tamaño intermedio que funciona para dos o tres tazas.
1 litro: práctica si se prepara café para más de una persona o si se usa también para infusiones.
Dentro del catálogo de Gadnic, por ejemplo, aparecen modelos de cafetera francesa de 350 ml (con vidrio borosilicato, acero inoxidable y detalles en bambú), opciones de 800 ml pensadas para uso hogareño o incluso para llevar a una escapada, y modelos de 1 L orientados a preparar varias tazas de una sola vez.
Materiales: qué cambia entre vidrio y acero inoxidable
En una cafetera francesa, el material no es solo estética; afecta el uso diario.
Vidrio borosilicato
Suele elegirse por transparencia (ver la infusión ayuda a controlar tiempos) y por resistencia térmica. Un ejemplo típico en Gadnic es la prensa de 1 litro con vaso de borosilicato y estructura metálica, pensada para uso cotidiano en cocina. También se ven modelos más compactos como el de 350 ml, desmontable y lavable a mano, con combinación de borosilicato, acero inoxidable y bambú.
Acero inoxidable (térmica)
Es la opción más “todoterreno” cuando la prioridad es mantener temperatura y sumar durabilidad. En Gadnic figura una prensa térmica de 1 L completamente construida en acero inoxidable, con filtro incluido y garantía, que apunta a conservar el calor por más tiempo y bancarse un uso intensivo.
El filtro: el detalle que define si el café sale limpio o arenoso
La prensa francesa depende del filtro más que cualquier otro método manual. Lo ideal es un sistema que ajuste bien, que no deje pasar demasiados finos y que sea fácil de desmontar para limpiar. En modelos de Gadnic aparece el concepto de filtración de tres capas en algunas prensas de 1 litro, un punto a favor cuando se busca reducir sedimento.
Además del filtro, hay dos decisiones que terminan impactando muchísimo:
Molienda: la prensa pide molienda gruesa. Si es muy fina, el café sale más turbio y el émbolo se vuelve pesado.
Proporción: para una taza equilibrada, suele funcionar una relación aproximada de 60 g de café por litro (ajustable al gusto).
Ergonomía y uso: tapa, agarre y estabilidad
En el uso real, lo que más se agradece es que la prensa sea cómoda de servir. Un mango aislado del calor, una base estable y una tapa que asiente bien hacen que el equipo se use todos los días y no quede guardado. En una prensa térmica de acero inoxidable, por ejemplo, suele sumarse un agarre diseñado para evitar quemaduras, mientras que en las de vidrio se valora que la estructura abrace bien el vaso para no sentir fragilidad al servir.
Limpieza y repuestos: lo que asegura que dure
Una prensa francesa rinde cuando se limpia fácil. Lo ideal es que se desarme sin herramientas y que el filtro se pueda enjuagar a fondo. El vidrio borosilicato suele lavarse sin drama, pero conviene evitar esponjas abrasivas; el acero inoxidable se banca más, pero también necesita limpieza del filtro para que no quede olor viejo.
Si el uso es diario, vale la pena priorizar modelos donde el filtro sea “estándar” o venga bien identificado, porque con el tiempo puede requerir cambio. En Gadnic, muchas prensas se ofrecen con filtro incluido y piezas desmontables, lo que facilita el mantenimiento.
Antes de comprar una cafetera francesa conviene pensarla como herramienta de todos los días: elegir capacidad en mililitros (no en “sensaciones”), definir si se prefiere vidrio borosilicato o acero inoxidable térmico, y no subestimar el filtro y la molienda, que son los que deciden la limpieza de la taza. Con esos tres puntos claros, la prensa francesa se vuelve un método simple, consistente y fácil de sostener en el tiempo.