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El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de sueldos de mayo

Comenzará este viernes 22 para trabajadores activos, jubilados y pensionados estatales.

Por El Litoral

Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 08:22

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de sueldos de mayo para los empleados de la administración pública provincial. Los haberes se pagarán entre este viernes 22 y el próximo 29, en cinco jornadas de pago.

La liquidación incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados provinciales. El esquema se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Cronograma de pago

  • Viernes 22: DNI terminados en 0 y 1

  • Martes 26: DNI terminados en 2 y 3 (disponible en cajeros a partir del sábado 23)

  • Miércoles 27: DNI terminados en 4 y 5

  • Jueves 28: DNI terminados en 6 y 7

  • Viernes 29: DNI terminados en 8 y 9

 

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