El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de sueldos de mayo para los empleados de la administración pública provincial. Los haberes se pagarán entre este viernes 22 y el próximo 29, en cinco jornadas de pago.
La liquidación incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados provinciales. El esquema se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Cronograma de pago
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Viernes 22: DNI terminados en 0 y 1
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Martes 26: DNI terminados en 2 y 3 (disponible en cajeros a partir del sábado 23)
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Miércoles 27: DNI terminados en 4 y 5
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Jueves 28: DNI terminados en 6 y 7
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Viernes 29: DNI terminados en 8 y 9