El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de sueldos de mayo para los empleados de la administración pública provincial. Los haberes se pagarán entre este viernes 22 y el próximo 29, en cinco jornadas de pago.

La liquidación incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados provinciales. El esquema se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Cronograma de pago