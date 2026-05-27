La Unne modificó el calendario académico: cuándo es el nuevo asueto para docentes

Mediante la sanción unánime de la Resolución N°406 / 2026, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) con sedes en Corrientes y Chaco aprobó la declaración oficial del 16 de abril como el “Día de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria”, estableciendo que dicha jornada revista el carácter de no laborable con el consecuente cese de actividades para el claustro docente.

La decisión administrativa, adoptada tras un prolongado tratamiento en las mesas de negociación paritaria local, modifica el régimen vigente desde hace décadas. La norma estipula que, a partir del ciclo lectivo 2027, la conmemoración del 16 de abril sustituirá de manera definitiva al asueto del 17 de septiembre, fecha en la que se evocaba el "Día del Docente Universitario" en homenaje al fallecimiento del jurista y pedagogo José Manuel Estrada.

Los fundamentos de una fecha "propia" ligada a los derechos laborales

El cambio de fecha responde a un proyecto de autoría conjunta impulsado por los sindicatos de base de la institución: el Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne). El argumento central radica en la necesidad de consagrar una efeméride propia de la clase trabajadora que evoque hitos colectivos de la historia sindical moderna del país.

El 16 de abril coincide estrictamente con la jornada del año 2014 en que las federaciones gremiales y el Estado nacional rubricaron el primer Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el sector de las universidades públicas nacionales.

"La aprobación de esta fecha representa la cristalización de más de veinte años de discusiones colectivas para consagrar un piso de derechos de los trabajadores. En la gestión actual de la Unne, este convenio pasó a ser la guía jurídica insoslayable para todas las decisiones institucionales", argumentó Marisu Liwsky, secretaria general de Codiunne.

El nuevo escenario federal frente a otras efemérides universitarias

Con este posicionamiento político y normativo, la UNNE abandona las conmemoraciones de corte tradicional y se pliega al bloque de universidades nacionales que ya adoptaron el 16 de abril en sus estatutos, tales como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la de Mar del Plata (Unmdp) y la de General Sarmiento (Ungs).

La discusión puso en relieve la disparidad de criterios que coexisten en el sistema universitario argentino para celebrar la labor en las aulas:

15 de mayo: adoptado por diversas universidades en conmemoración del asesinato del estudiante Juan José Cabral en 1969 durante la represión policial del "Correntinazo", originado por protestas ante el cierre del comedor de la propia UNNE.

29 de julio: elegido por otras instituciones del país para rememorar la resistencia civil frente al desalojo violento de los claustros de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966, episodio conocido históricamente como la “Noche de los Bastones Largos”.

Por su parte, la secretaria general de Adiunne, Marina Stein, manifestó su conformidad con el dictamen técnico del Consejo Superior y valoró especialmente el carácter inclusivo de la medida, la cual explicita el beneficio del día no laborable para la docencia preuniversitaria, un colectivo que contempla a los educadores de los colegios secundarios y tecnicaturas dependientes del rectorado de la Unne en la región del NEA.