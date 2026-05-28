Una reliquia única de San Antonio de Padua llegará desde Italia a Berón de Astrada

La Arquidiócesis de Corrientes anunció este jueves un acontecimiento histórico para la comunidad de Berón de Astrada,el próximo 11 de junio llegará a la localidad una reliquia de San Antonio de Padua enviada especialmente desde Italia. La reliquia será entronizada durante la Santa Misa que se celebrará a las 19 y que será presidida por el Arzobispo, Monseñor José Adolfo Larregain quien además trasladará personalmente la reliquia hasta la comunidad correntina.

Cómo será la ceremonia

Según informaron desde la Arquidiócesis, los fieles recibirán la reliquia a las 18 en el empalme de la Ruta Nacional 12, en el acceso a Berón de Astrada. Desde allí, se realizará una caravana hasta el templo parroquial, acompañando el histórico traslado en un clima de profunda fe y devoción.

La reliquia permanecerá en la comunidad y su llegada se enmarca en los 800 años del Año Jubilar Franciscano, convirtiéndose en un signo de bendición y cercanía espiritual para los fieles.

"Invitamos a todos los devotos de San Antonio, y a quienes deseen participar de este momento histórico y de profunda fe, a vivir este acontecimiento tan especial. Asimismo, se invita a los fieles a acompañar el traslado de la reliquia mediante una caravana o peregrinación hacia Berón de Astrada, para viajar juntos y compartir este acontecimiento de gracia", expresaron en el comunicado de Arquidiócesis.

Además, desde la organización destacaron que la llegada de la reliquia fue “providencial”, ya que pocos días después de haber sido solicitada arribó al país gracias a un religioso franciscano que la acercó personalmente desde Italia.

La Arquidiócesis invitó a todos los devotos de San Antonio de Padua y a quienes deseen participar de este momento especial a sumarse a la celebración y también a acompañar el traslado mediante una peregrinación o caravana hacia Berón de Astrada.

“Que San Antonio de Padua interceda por nuestras familias y comunidades, y nos ayude a crecer en la fe, la esperanza y la caridad”, expresaron.