Ingreso a la Unne: cómo funciona el proyecto STEAM para los alumnos de Corrientes

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, encabezó una reunión de trabajo institucional con la ministra de Educación de la Provincia de Corrientes, Ana Miño, con el objetivo de coordinar la logística y el despliegue territorial de la segunda cohorte del innovador Proyecto STEAM.

Durante el intercambio de metodologías, los funcionarios formalizaron el relanzamiento de este programa piloto que busca familiarizar a los alumnos de los últimos dos años del nivel medio con el ecosistema universitario, el pensamiento analítico y las dinámicas de investigación científica antes de culminar sus estudios obligatorios.

Metodología STEAM: resolución de problemas reales y formato virtual

La estrategia de formación se basa en el modelo educativo STEAM (acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). Esta corriente pedagógica propone un enfoque pedagógico integral donde las ciencias duras se fusionan con la creatividad artística para dotar a los estudiantes de herramientas prácticas aplicables a problemáticas comunitarias concretas.

El cronograma técnico refrendado entre la universidad y el ministerio estipula que las clases y talleres de la segunda etapa del proyecto darán inicio de forma efectiva entre fines de junio y principios de julio, previendo su finalización y entrega de trabajos para octubre de 2026.

La modalidad del cursado de los módulos será 100% virtual a través del entorno Moodle administrado por la plataforma Unne Virtual. Los estudiantes secundarios deberán conformar células de trabajo coordinadas de forma dual: por un tutor pedagógico perteneciente a su respectivo colegio y por docentes titulares de las asignaturas de los primeros años de las distintas unidades académicas de la UNNE.

La dinámica contempla que cada grupo recorra las etapas de planteamiento del problema, investigación de campo, resolución técnica, evaluación de variables y comunicación de resultados.

Federalismo educativo: el mapa de las 39 escuelas correntinas

La iniciativa de articulación tendrá un fuerte alcance geográfico en el territorio provincial, descentralizando las experiencias de vinculación científica más allá de los centros urbanos tradicionales del NEA. El programa piloto seleccionó un total de 39 escuelas secundarias distribuidas estratégicamente bajo el siguiente esquema de cobertura:

Capital provincial: 15 establecimientos educativos.

Costa del Río Uruguay: 3 secundarios en Gobernador Virasoro; 2 en Paso de los Libres, Mercedes, La Cruz y Santo Tomé; y 1 en Mocoretá, Monte Caseros, Alvear y Yapeyú.

Costa del Río Paraná y Centro: 2 colegios en Goya y Bella Vista; y 1 institución en Sauce, Esquina, Curuzú Cuatiá, Concepción, Ituzaingó, Santa Ana y Paso de la Patria.

“Con el proyecto STEAM buscamos ofrecer experiencias educativas innovadoras que integren conocimientos disciplinares transversales a todas las carreras de grado y saberes específicos de cada área, para que nuestros jóvenes puedan afrontar con solidez y absoluta confianza los desafíos académicos y de ambientación que establecen las distintas facultades en sus actividades de ingreso”, puntualizó la secretaria Académica de la Unne, Patricia Demuth Mercado.

Como cierre de la agenda oficial y tras sellar el acuerdo de asistencia mutua para el financiamiento del programa, el rector Larroza extendió una invitación formal a la ministra Ana Miño para participar de la próxima inauguración de la Sala de Agroindustria de la Escuela de Agricultura, Ganadería, Industria y Afines (ERAGIA), dependiente de la UNNE, una obra clave para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes del sector agrotécnico regional.