Pasajes gratuitos para personas con discapacidad: cómo hacer el trámite

La eliminación de subsidios al transporte de larga distancia por parte del gobierno Nacional despertó dudas entre miles de usuarios que acceden a pasajes gratuitos en todo el país. Ante las consultas, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) aclaró que este beneficio continúa plenamente vigente y que las empresas deben seguir garantizando el acceso a los boletos sin cargo.

El derecho alcanza a las personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), pacientes oncológicos y beneficiarios de credenciales emitidas por el Incucai. Desde el organismo nacional remarcaron que la reciente quita de subsidios no modifica la normativa vigente ni las obligaciones que tienen las compañías de transporte.

Para solicitar los pasajes, los usuarios pueden realizar el trámite de manera online a través del sistema oficial de reservas de la Cnrt, con una anticipación mínima de 48 horas antes del viaje. También es posible gestionar los boletos de forma presencial en las boleterías de las empresas, presentando la documentación correspondiente junto con el DNI.

Desde la Cnrt insistieron en que las compañías de transporte deben respetar este derecho y garantizar la emisión de los pasajes gratuitos. Además, recordaron que ante cualquier negativa o incumplimiento, los usuarios pueden realizar denuncias a través de la línea gratuita 0800-333-0300.