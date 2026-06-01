Alerta por la clausura del Instituto Nordeste en Bella Vista: hay incertidumbre por la validez de los títulos

Estudiantes y graduados del Instituto Superior Nordeste de la ciudad correntina de Bella Vista manifestaron su extrema preocupación y un creciente estado de incertidumbre luego de encontrarse, de forma sorpresiva, con las puertas del establecimiento educativo clausuradas y las fajas oficiales de restricción de actividades.

El conflicto escaló de manera vertiginosa durante las últimas horas. Los damnificados relataron que, desde el momento en que se efectivizó la medida de clausura, las autoridades y propietarios de la firma académica cortaron los canales habituales de diálogo, dejando un tendal de alumnos sin precisiones oficiales respecto de la continuidad pedagógica de las cursadas, el destino de las prácticas profesionales obligatorias y, fundamentalmente, la validez nacional de los títulos técnicos y certificaciones emitidas.

Clases normales, fajas de clausura y directivos que desaparecieron

El testimonio de los alumnos damnificados da cuenta de un modus operandi caracterizado por la falta de transparencia administrativa a medida que la firma expandía sus sedes en la región del Litoral.

“El jueves tuvimos clases normalmente, pero ya circulaban fuertes comentarios sobre situaciones de cierres similares en otras localidades. Al día siguiente nos encontramos directamente con la imagen del instituto clausurado por las autoridades y desde ese instante no tuvimos explicaciones de ningún tipo”, relató Nelson Tomas a CableInforma, alumno de tercer año, quien se encontraba cursando el último tramo de la carrera técnica.

La parálisis es total y afecta de manera directa a los proyectos de inserción laboral en la salud pública. Victoria Parodi, estudiante de la Tecnicatura en Radiología, graficó el impacto de la crisis al precisar que este lunes tenían programado iniciar formalmente sus residencias y prácticas técnicas en las salas del Hospital El Salvador, una instancia que quedó suspendida por tiempo indeterminado ante la falta de contratos vigentes y la ausencia de firmas autorizadas de la institución.

"Es un sueño que quedó por la mitad porque ahora no tenemos respuestas de parte de los directivos ni de nadie", lamentó.

Contratos de inscripción, recibos de pago y una nota al Concejo Deliberante

La desprotección alcanza por igual a quienes ya cumplimentaron la totalidad del plan de estudios y abonaron las correspondientes cuotas mensuales. Exalumnas de trayectos formativos cortos como Auxiliar de Farmacia, entre ellas Lourdes Faría, denunciaron públicamente que tras haber finalizado los exámenes finales, la administración del Instituto Superior Nordeste dilató de forma sistemática la entrega de los diplomas analíticos y las certificaciones habilitantes.

Frente a la acefalía institucional y la baja de los canales digitales de comunicación de la firma, los estudiantes estafados resolvieron organizarse de forma independiente para exigir un canal de contención estatal.

En una asamblea de emergencia, avanzaron en la redacción de una nota formal dirigida al Ejecutivo municipal y a los bloques del Concejo Deliberante de Bella Vista, con el firme propósito de solicitar un acompañamiento institucional que permita auditar la situación legal de la academia y gestionar un puente con el Ministerio de Educación provincial para resguardar las trayectorias educativas de los alumnos afectados.

*Con información de Radio Bella Vista