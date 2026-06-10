Elecciones en la Unne: cuándo y dónde se votará el rector para el período 2026-2030

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) activó los mecanismos formales para la realización de su Asamblea Universitaria, el máximo órgano de gobierno de la institución, que sesionará el próximo martes 16 de junio desde las 8:30 con un objetivo central: definir la fórmula de conducción que administrará los destinos de la casa de estudios durante el período 2026-2030.

El escenario elegido para el despliegue del cónclave democrático será el Centro de Transferencia de Investigación Agropecuaria y Agronegocios (Ctiaa), ubicado en el Campus "Juan José Cabral" de la capital correntina (Gobernador Gelabert 50).

La convocatoria legal, oficializada mediante la Resolución Rectoral Nº 4168, prevé un esquema de doble sesión que iniciará con el tratamiento administrativo de la gestión contable y culminará con la votación del cargo ejecutivo máximo. Hasta el momento, el actual rector, Gerardo Omar Larroza, es el único candidato que manifestó su postulación para retener el sillón rectoral.

Escrutinio contable e innovación curricular

El cronograma oficial estipula que las acreditaciones de los asambleístas comenzarán a las 8:00 de la mañana. Una vez constatado el quórum legal —que requiere la presencia de más de la mitad de los integrantes totales del cuerpo—, se abrirá la sesión ordinaria para someter a votación la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2025.

Tras el debate presupuestario, la orden del día contempla la presentación audiovisual de dos obras editadas por Eudene, la editorial oficial de la Unne. Los textos sintetizan el modelo de descentralización implementado en el último cuatrienio y detallan el programa de reforma académica orientado a la puesta en marcha del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau), un dispositivo técnico de equivalencias destinado a flexibilizar e innovar en las trayectorias curriculares de los estudiantes.

Concluido el tramo ordinario, las autoridades habilitarán de inmediato la sesión extraordinaria. Allí se procederá a la postulación formal de los candidatos y a la posterior recolección de sufragios. Ante la ausencia de listas opositoras en el horizonte de los decanatos, los operadores políticos de las diferentes facultades anticipan un amplio respaldo político para consagrar la reelección de Larroza.

El peso del Estatuto y la transición de mandatos

De acuerdo con las normativas consagradas en el Artículo 6º del Estatuto de la Unne, la Asamblea Universitaria concentra la representación orgánica total de la comunidad educativa del sol litoraleño.

El cuerpo soberano está compuesto por el Rector en funciones, los Decanos de las 11 facultades, los miembros de los Consejos Directivos pertenecientes a los claustros de Docentes, Graduados y Estudiantes, y los delegados paritarios del Sector No Docente, todos con derecho pleno a voz y voto.

El proceso de recambio institucional y revalidación de autoridades concluirá formalmente el próximo 1 de julio, fecha estipulada para el acto de asunción del Rector electo.

En la antesala de la convocatoria, el propio Larroza aprovechó la última sesión del Consejo Superior de este miércoles 10 de junio para enviar un mensaje de certidumbre a la comunidad académica: “Nos encontramos el próximo martes en la Asamblea, para un nuevo proceso democrático. Hay que transitarlo con armonía, madurez y con toda la responsabilidad que tenemos los actores de la Universidad”, concluyó el rector.