Una perra rescatada de la avenida Maipú tiene un tumor y necesita $350.000 para operarse

Los voluntarios de Ayudando Animales Corrientes iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos destinados a la atención veterinaria de una perrita de edad avanzada que fue rescatada de la avenida Maipú hace un año. Necesita ser operada de manera urgente tras ser diagnosticada con carcinoma.

Según explicó a El Litoral, Juanse Jantus, uno de los integrantes de la organización, el costo de la intervención quirúrgica asciende a $250.000, a lo que se suman otros $100.000 correspondientes a estudios médicos previos indispensables para concretar la operación.

"Nosotros la rescatamos hace un año, le pusimos de nombre Vaca, es una perrita viejita que tiene carcinoma y necesitamos pagarle la operación y los costos de los estudios y medicamentos”, explicó Jantus a este medio.

Alimento balanceado para 100 animales

El pedido de ayuda llega en un momento especialmente complejo para el refugio, ya que además de la emergencia sanitaria atraviesan una escasez de alimentos para los animales que tienen bajo su cuidado.

"Estamos sin alimento para los del refugio", advirtió el rescatista, quien diariamente asiste a perros y gatos en situación de abandono y vulnerabilidad.

Desde Ayudando Animales Corrientes apelaron a la solidaridad de la comunidad para poder cubrir tanto los costos de la cirugía como las necesidades básicas de los animales alojados en el refugio. Quienes deseen colaborar pueden contactarse al 3794815789 (Juanse) o contactarse a través de Instagram con @Ayudandoalosanimales_ctes para obtener más información. Para colaborar con otros animales pueden enviar ayuda económica al alias Rescate.ayuda.mp y enviar sus donaciones.