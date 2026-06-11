Facultad de Artes, el brazo académico de  la cultura del NEA, sede de dos Congresos

La Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); será sede de dos actividades de alto impacto para la formación, investigación y desarrollo de la cultura regional. En julio, en el marco de la Bienal del Chaco, produce el Congreso Internacional de Arte; con ponencias de destacadas personalidades del sector y una multiplicidad de mesas de trabajo. En agosto, en tanto, albergará el Congreso Nacional de Folklore.

“Es para nosotros un compromiso y desafió importante ser protagonistas de esta manera del debate, la formación, la investigación y las reflexiones propias que estos tiempos son necesarias para confirmar el clave rol de la UNNE para lograr el desarrollo cultural, económico, turístico e identitario del nordeste”, declaró al respecto el Decano de la FADyCC, Gabriel Romero.

En primer lugar, la convocatoria es para el V Congreso Internacional de Artes que se realizará del 22 al 24 de julio en el marco de la Bienal Internacional de Chaco, a llevarse a cabo en el predio del Domo del Centenario en la ciudad de Resistencia, complementado con actividades en la sede de FADyCC.

En tanto que para el mes de agosto, del 19 al 21, se concretará el VIII Congreso Nacional de Folklore en conjunto con la Academia Nacional de Folklore, y tendrá lugar en la sede de la FADyCC situada en el Campus de la Reforma de la UNNE en la capital chaqueña.

Espacio académico de la Bienal chaqueña

El Congreso Internacional de Artes “Museos, Turismo y Gestión Cultural en Diálogo” tiene el objetivo de consolidar un espacio de reflexión en torno a las problemáticas actuales de la creación artística, la cultura contemporánea, la gestión y el desarrollo cultural y el turismo.

La convocatoria está abierta a docentes, estudiantes, graduadas y graduados, investigadores e investigadoras, artistas y gestores y gestoras culturales para generar espacios donde compartir experiencias en torno a diferentes ejes, con especial énfasis en la gestión de museos y sus diálogos con la práctica artística, cultural y turística en la región.

Las actividades se desarrollarán a través de dos modalidades de participación, por un lado las ponencias y exhibición de obras, que se llevarán a cabo en la sede de FADyCC en Avenida Juan Jose Castelli 1300, Campus de la Reforma de la UNNE, en Resistencia.

Mientras que el programa del Congreso incluye además una serie de conferencias con invitados e invitadas especiales que participarán en paneles y conversatorios temáticos a desarrollarse en el Espacio Sinergia UNNE ubicado dentro del predio de la Bienal en el Domo del Centenario, en Avenida de los Inmigrantes 300.

Las conferencias a dictarse comprenderán una presentación sobre Turismo, gestión cultural y emotividad en tiempos distópicos, a cargo de Francisco Marchiaro perteneciente al Instituto de Cultura Contemporánea y Director del Museo Evita – Palacio Ferreyra de la provincia de Córdoba.

Sobre el tópico Museos, Turismo y Gestión Cultural en diálogo, Desafíos desde el Sur Global se referirá Andrés Duprat, Director del Museo Nacional de Bellas Artes, Eleonora Jaureguiberry, Coordinadora General de Malba Puertos y Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy.

La tercera propuesta se enfocará en la Investigación y difusión del arte en la región y estará integrada por Fernanda Toccalino, gestora cultural, Carlos Lezcano, periodista y Gestor Cultural y Gabriel Romero, Decano de FADyCC – UNNE.

El Folklore se debate en la UNNE

En el mes de agosto la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE y la Academia Nacional del Folklore invitan a participar del VIII Congreso Nacional de Folklore que se realizará del 19 al 21 de agosto, con modalidad híbrida, y sede presencial en la FADyCC, en Av. Castelli 1300, de Resistencia, Chaco.

Este espacio académico, científico y cultural tiene carácter itinerante que, en esta ocasión, llega al Nordeste Argentino y propone como tema de la edición “Miradas interdisciplinarias en torno al folklore en la región del NEA”.

La propuesta de la Universidad y la Academia convoca a investigadores, docentes, estudiantes, artistas, gestores culturales y comunitarios, a participar con propuestas de ponencias, posters académicos, presentaciones de libros y proyecciones audiovisuales en torno a cinco ejes temáticos.

Estos ejes serán Folklore, naturaleza y diversidad biocultural; Folklore, identidad y territorio; Narrativas, lenguajes y representaciones del folklore; Folklore, patrimonio y políticas culturales; y el Folklore, contemporaneidad y transformaciones tecnológicas.

