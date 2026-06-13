Con animales del Iberá como protagonistas, un mural transforma una escuela correntina

Una colorida escena protagonizada por animales de los Esteros del Iberá convirtió una de las paredes del Colegio Secundario René Favaloro, en el barrio doctor Montaña, en un mensaje de conciencia ambiental, identidad cultural e inclusión. La obra, titulada "Escuela del Estero", representa a distintas especies de la fauna correntina compartiendo un aula de clases y transmitiendo valores vinculados al respeto, el cuidado de los animales y la preservación de los espacios públicos.

El mural fue impulsado por el proyecto cultural Ñande Arte y realizado por los artistas Gonzalo "Huga" Lugo y Alejandra "Male" Aguirre, bajo la coordinación de Luciano Flinta. La propuesta contó además con la participación activa de estudiantes de tercer año del establecimiento, quienes se sumaron a las tareas de intervención artística y dejaron su huella en la obra.

La imagen central muestra una escuela situada en los esteros, donde los alumnos son animales autóctonos que habitualmente forman parte del paisaje correntino. Sin embargo, los artistas decidieron incorporar también especies que no suelen estar representadas en este tipo de producciones, como el tucán y el urutaú, apelando a un estilo de caricatura pensado especialmente para captar la atención de los niños.

“La temática se la pensó dado el contexto en el que íbamos a trabajar. En un principio se habló de animales autóctonos y surgió la idea de hacer un aula de clases con nuestros animales, ya que sería una escuela el lugar a intervenir. Queríamos hacerlo en caricatura para que le llame más la atención a los chicos a la hora de intervenir con nosotros”, explicó a El Litoral Gonzalo “Huga” Lugo.

El artista agregó que la inspiración surgió de una escena cotidiana. “Siempre a la hora de armar un concepto lo que hacemos es pensar en situaciones cotidianas. En este caso fue el salón de clases, el profesor y sus alumnos en una escuela en los esteros”, señaló a este medio.

Más allá del impacto visual, la iniciativa buscó involucrar directamente a los estudiantes en el proceso creativo. Para Luciano Flinta, coordinador de Ñande Arte, esa participación genera un vínculo especial con la obra.

El Iberá en la escuela

“Los chicos de la escuela participaron en la intervención, pudieron tener la experiencia de pintar el mural que está en su colegio. Esto da una impronta de inclusión escolar en materia artística y, de cierto modo, un sentido de pertenencia y cuidado para que se cuide la obra”, destacó Flinta a El Litoral.

Desde Ñande Arte remarcaron que el proyecto apunta a construir un modelo de gestión cultural que vincule a instituciones públicas, empresas privadas y artistas locales para fortalecer la producción artística correntina.

“El proyecto Ñande Arte actualmente tiene como objetivo crear un modelo de gestión cultural, incentivando a instituciones públicas y empresas privadas a fomentar nuestra cultura, ya que la cultura construye nuestra forma de ser y es importante ser partícipe de ese constructo de manera colectiva como comunidad”, expresó a este medio el coordinador del movimiento artístico.

Además, subrayó que la iniciativa no solo busca producir obras de arte urbano, sino también fortalecer, visibilizar y posicionar a los artistas locales, tanto emergentes como aquellos con una trayectoria consolidada.

Los organizadores destacaron especialmente el acompañamiento del Ministerio de Educación, las autoridades y docentes del Colegio René Favaloro, los alumnos que participaron de la intervención, así como el apoyo del sector privado a través de la Pinturería Ñande Roga y la Distribuidora Danielle, empresas que colaboraron para hacer posible el proyecto.

Con una combinación de arte, educación y compromiso comunitario, "Escuela del Estero" se convirtió en mucho más que un mural, es una invitación permanente a valorar la riqueza natural de Corrientes y a construir, desde las aulas, una cultura de respeto y pertenencia.