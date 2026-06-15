El impacto del turismo en Corrientes en un fin de semana largo discreto

De acuerdo con el último informe estadístico consolidado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la actividad turística en la provincia de Corrientes exhibió un rendimiento discreto, iniciando el periodo con un piso de reservas hoteleras cercano al 55%.

La dinámica del sector estuvo sostenida casi exclusivamente por el denominado turismo de cercanía, decisiones de contratación sobre la hora y un perfil de gasto marcadamente austero por parte de los visitantes.

El flujo de viajeros en el territorio provincial se atomizó a través de los principales corredores del Litoral. El protagonismo central volvió a concentrarse en el portal de acceso a los Esteros del Iberá, un enclave que capturó la demanda de los contingentes interesados en el ecoturismo, el avistaje de fauna y las travesías náuticas.

Asimismo, comunas como Concepción del Yaguareté Corá, Colonia Carlos Pellegrini, Ituzaingó y Paso de la Patria articularon agendas que combinaron la pesca deportiva con propuestas recreativas adaptadas a la temporada invernal.

Agenda urbana y nichos culturales en la Capital

En lo que respecta a la ciudad de Corrientes, la ocupación hotelera y gastronómica se mantuvo activa gracias a un abanico de propuestas diagramadas por los equipos de la Secretaría de Turismo y el sector privado en el espacio público.

El circuito de la capital provincial se nutrió del programa de recorridos guiados “Descubrí Corrientes”, ferias artesanales fijas y el despliegue en parques de eventos de nicho como el Corrientes Anime y la muestra colectiva Ciudad de Diseño, espacios que sirvieron como vidriera de comercialización directa para los emprendedores independientes.

El cierre de la ventana turística estuvo signado por la tradicional Peña de la Ciudad, un polo de convocatoria para las delegaciones de música litoraleña.

Freno a escala nacional: el factor de las variables económicas y el Mundial

El informe técnico de la confederación arrojó luz sobre las variables macro que condicionaron el feriado en conmemoración de Martín Miguel de Güemes a nivel país, registrando que apenas 993.683 turistas se desplazaron por las rutas argentinas:

Impacto Económico Global: el sector privado consolidó una facturación directa de $216.649 millones de pesos . Si bien la cifra global representa un incremento en términos reales del 15,5% frente a la misma fecha de 2025 (cuando el feriado del 17 de junio operó de forma aislada), se consolidó como el fin de semana largo de menor rendimiento del ciclo anual.

Caída del Consumo Diario: el gasto promedio por jornada por cada visitante se ubicó en $109.013 pesos , lo que representa una contracción real del 3,5% en la capacidad de compra en comparación con los registros del año pasado.

Reducción de la Estadía: el índice de pernocte acusó una merma del 13%, promediando apenas 2 días de alojamiento frente a los 2,3 días constatados en el ejercicio previo.

Los analistas de Came atribuyeron la marcada moderación de la demanda turística a un combo de factores concurrentes. Por un lado, la inminencia del receso invernal de julio obligó a las familias a postergar erogaciones suntuarias.

Por el otro, el inicio formal de las transmisiones del Mundial de Fútbol 2026 operó como un potente ancla que desalentó los traslados de larga distancia, consolidando una tendencia estructural que domina el escenario de servicios: viajes exprés, perfiles selectivos y un estricto control de las finanzas domésticas.