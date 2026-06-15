Ola polar: el SMN mantiene la alerta por frío extremo en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó este lunes la vigencia del sistema de alerta por frío extremo para la totalidad del territorio de la provincia de Corrientes, advirtiendo que las bajas temperaturas sostenidas representan un factor de riesgo para la salud pública, con especial impacto en los grupos vulnerables de la población y los sectores rurales periféricos.

El mapa de vulnerabilidad meteorológica trazado por las estaciones de monitoreo oficial delimita un bloque homogéneo de afectación que alcanza de forma directa a la capital provincial y se extiende hacia los departamentos del norte, el centro y la costa del río Uruguay, incluyendo comunas críticas como Berón de Astrada, Empedrado, Mburucuyá, Itatí, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé y Paso de los Libres.

Estabilidad invernal y marcas térmicas mínimas

Las proyecciones de los modelos de simulación técnica indican que la primera mitad de la semana laboral se caracterizará por un marcado enfriamiento nocturno y matutino, derivado del posicionamiento de una masa de alta presión de características continentales

Los habitantes de la capital provincial deberán afrontar durante la jornada de este martes una temperatura mínima que se ubicará en torno a los 5 grados.

La primera porción del día registrará bancos de neblina densa que reducirán sensiblemente la visibilidad en los accesos viales periurbanos y las rutas nacionales, previéndose que por la tarde el termómetro experimente un leve ascenso estacional hasta alcanzar una máxima estimada de 17 grados.

Para la continuidad del miércoles 17 de junio se prevé un escenario térmico con una inercia similar. Las condiciones de cielo despejado o ligeramente nublado darán paso a un marginal incremento en la amplitud térmica, fijándose los extremos previstos en una mínima de 6 grados y un techo vespertino que perforará los 20 grados de temperatura real.

Frente de tormentas y desmejora severa el jueves

Para la jornada del jueves 18 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un proceso de desmejora progresiva de las condiciones ambientales.

Mientras que la primera mitad del día se verá dominada por la irrupción de lluvias aisladas y lloviznas intermitentes.

El reporte oficial advierte sobre un incremento sustancial en el nivel de alerta hacia el bloque nocturno, período para el cual se pronostican tormentas fuertes acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.