¿Se anticipa el veranillo de San Juan?: pronostican tormentas fuertes en Corrientes

Esta semana inició con temperaturas bajas extremas para Corrientes, en Mercedes se registraron 2°C y las mínimas en otros sectores rondaron los 4°C este martes. Sin embargo, en la previa del fenómeno que suele ocurrir en esta época del año conocido como Veranillo de San Juan podría anticiparse una semana. Rige alerta amarilla por tormentas fuertes para el jueves en toda la provincia.

El frío se sintió con fuerza en los últimos días y se espera que para este miércoles continúe con mínimas de 6°C y máximas de 19°C. Para la jornada rige una advertencia violeta por niebla en toda la provincia durante la madrugada y mañana.

Advertencia violeta por niebla. Fuente SMN.

Como fecha de referencia el fenómeno coincide con el 24 de junio, día que se celebra al santo católico. Se caracteriza por un breve período de días con temperaturas atípicamente cálidas o templadas para pleno invierno. El veranillo de San Juan en Corrientes tiene un largo historial, años anteriores ocurrió hasta tres semanas antes y en el 2025 directamente no sucedió.

¿Qué dicen los pronósticos?

La atención meteorológica se va a concentrar este jueves en la formación de un centro de baja presión profunda en el este del país. Los mapas de anomalías de precipitación del ECMWF muestran desvíos positivos en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, con más de 50 mm por encima de lo normal.

Alerta amarilla por tormenta. Fuente SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes y señaló que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”.

Las probabilidades de que se produzcan son del 70 al 100% y se concentra durante la tarde y noche del jueves. Desde el ente nacional agregaron que “Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Los cambios también se producen en la temperatura, mientras en los últimos días se registraron entre 4°C y 6°C en la provincia, para este jueves se espera un repunte (aunque no muy elevado) ya que ronda los 11°C y 20°C, sin embargo, para que se concrete el fenómeno las temperaturas suelen superar los 25°C durante el día, alcanzando a menudo máximas entre 28°C y 30°C.

Aún resta algunos días para que se concrete, para la semana próxima se pronostican nuevamente temperaturas bajas que rondan los 3°C y 14°C por lo que luego de las tormentas se quedará el frío en la provincia.