Corrientes se quedó sin veranillo de San Juan y el invierno arranca con heladas

El tan esperado veranillo de San Juan que se manifiesta en junio, este año no tendrá lugar en la provincia de Corrientes. Las temperaturas van en descenso e incluso se espera la llegada de heladas por debajo de los 0ºC y hasta el momento los pronósticos indican que el famoso periodo de temperaturas relativamente altas que se produce en la región en torno al 24 de junio no llegará.

El 20 de junio comienza el invierno y este año será con un descenso pronunciado de temperaturas. Los pronósticos señalan que para este lunes se espera el ingreso de una masa de aire de características polares que dejará mínimas de 2ºC y para el martes (fecha que coincide con el veranillo de San Juan) desciendan incluso más llegando a los -3ºC.

La doctora en recursos naturales y observadora meteorológica, Carolina Fernández López, señaló a El Litoral: “Nada de veranillo en Corrientes, lunes y martes probabilidad de heladas. Al menos en temperaturas muy bajas”.

De confirmarse efectivamente este escenario, este año no se hará presente, y por el contrario, serán jornadas en las cuales el frío se acentuará aún más respecto al panorama actual de esta semana.

Informe Agrometeorológico Semanal del Inta.

Informe Agrometeorológico Semanal del Inta

Si bien el veranillo puede darse antes o después, en este caso si recordamos las temperaturas desde que comenzó el mes las mínimas se manifestaron por debajo de los 16ºC y en los próximos días e incluso a fin de mes no hay indicios de que suba.

Para este jueves se prevé una mínima de 12ºC y máxima de 13ºC, con vientos por el sector sur y lloviznas durante toda la jornada con hasta un 40% de probabilidad. Mientras que para el inicio del invierno y Día de la Bandera (viernes) se prevé 11ºC y 16ºC. Para el sábado se prevé que las temperaturas oscilen entre los 11º y 18ºC, sin lluvias.

Los chaparrones podrían regresar para el domingo, con 11ºC y 20ºC. Mientras que para el lunes llegaría el descenso de temperatura que según el Informe Agrometeorológico Semanal del Inta la mínima podría rondar entre los 2ºC y los 0ºC. Sin embargo, para el martes seguirán en descenso llegando a los -3ºC.

Informe Agrometeorológico Semanal del Inta

Con estas mínimas por debajo de los 3ºC se podrían desarrollar heladas en Corrientes el mismo día que se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, por lo que el veranillo está lejos de ocurrir.

