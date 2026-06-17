Alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes: por cuánto tiempo se extiende

Tras una semana con temperaturas bajas y niebla, para este jueves por la tarde se pronostica la llegada de un sistema de tormentas fuertes. Como ya lo había anticipado El Litoral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes para toda la provincia de Corrientes y se extiende hasta el viernes por la madrugada. Las temperaturas se mantendrán templadas.

Con un termómetro que podría rondar los 11°C y 20°C, las probabilidades de que se produzcan son del 70 al 100% y se concentra durante la tarde y noche del jueves. Por lo que “se esperan valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, según detalló el ente nacional.

Además especifica que: “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”.

¿Qué pasa con las temperaturas?

Para el viernes las temperaturas se mantendrán entre 14°C y 17°C, con tormentas fuertes durante la madrugada con un 70% de probabilidad. Con vientos del sur, para el resto de la jornada se esperan cielos nublados.

Mientras que el sábado los pronósticos indican entre 10°C y 18°C, con cielos algo nublados y vientos por el sector noreste. El domingo Día del Padre, las condiciones se mantendrán estables entre los 14°C y 20°C, con cielos mayormente nublados.