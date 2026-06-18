Hospital de Goya: operaron con éxito un tumor de base de cráneo en una cirugía de 7 horas

Un equipo multidisciplinario de profesionales del hospital Regional de Goya Doctor Camilo Muniagurría de la ciudad correntina de Goya concretó con éxito una exéresis de un tumor de base de cráneo en un paciente de 60 años, marcando un precedente en la descentralización de las intervenciones neuroquirúrgicas de alta complejidad, habitualmente derivadas a los centros asistenciales de la capital provincial.

La dirección del centro de salud informó que la microcirugía tuvo una duración y un nivel de exigencia técnica extrema, prolongándose durante 7 horas y media en el quirófano central.

De acuerdo al primer parte médico oficial emitido tras el procedimiento, el paciente se encuentra estable y evoluciona favorablemente bajo el monitoreo permanente de los profesionales de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Despliegue técnico y la complejidad del abordaje anatómico

La exéresis de un tumor de base de cráneo se posiciona entre las intervenciones quirúrgicas más complejas del espectro médico moderno. Consiste en la extirpación minuciosa de una masa anómala de tejido ubicada en la intrincada estructura ósea que actúa como límite divisorio entre el lóbulo cerebral y las estructuras vasculares, nerviosas y óseas de la cara.

La jefatura de la operación médica estuvo liderada por un cuerpo de especialistas integrado por los doctores Sergio Azcona, Nicolás Rodríguez Gacio y Juan Dho. El soporte técnico fundamental en el área de esterilización y asistencia quirúrgica estuvo compuesto por las instrumentadoras Mónica López y Natalia Sarza, junto al monitoreo de las enfermeras circulantes Martina Fernández y Yamila Vega.