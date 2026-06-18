Cómo estará el tiempo para el Día del Padre en Corrientes

El próximo domingo es el Día del Padre y muchos se preguntan cómo estará el tiempo para la jornada, ya sea para organizar un viaje o para saber si preparar la mesa afuera o dentro de casa. Para alivio de muchos, se espera una jornada agradable con 14°C y 20°C, con cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones.

La fecha no es un feriado oficial, pero coincide con el fin de semana extendido por el feriado nacional del 20 de junio, así que muchas familias aprovecharán para reunirse.

Para este viernes se esperan 14°C y 17°C con tormentas intensas con un 100% de probabilidad durante la madrugada, los vientos por el sector sur se quedarán hasta el sábado cuando prevén temperaturas que oscilen los 10°C y 18°C con cielos parcialmente nublados.

Cómo seguirán los próximos días

Para el lunes la temperatura rondará los 9°C y 18°C, tormentas aisladas durante la madrugada y mañana (40%) por la tarde y noche no se prevé lluvias. Un día después (martes) podría oscilar entre los 8°C y 18°C, con cielos algo nublados.

Según el Agromet podrían suceder heladas agrometeorológicas en el sur de la provincia. Para el miércoles el frío se va a sentir un poco más, ya que se esperan temperaturas de 6°C y 12°C, por lo que dejará una de las jornadas más frescas de la semana.