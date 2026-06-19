Con un mbaipy correntino, una cocinera del Iberá se destacó en un certamen nacional

La gastronomía correntina volvió a destacarse a nivel nacional. La emprendedora gastronómica Mariángeles Silvero, oriunda de San Miguel, obtuvo el segundo premio en la categoría Olla de Hierro durante el XI Festival Gastronómico Andino y III Feria de Productos Regionales “Tatafuego”, realizado en la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy.

Silvero representó a la cocina tradicional del Iberá y conquistó al jurado cocinando el clásico mbaipy correntino, una preparación tradicional a base de harina de maíz, caldo, queso y pollo o carne.

Gastronomía de excelencia

El encuentro, que se desarrolló los días 13 y 14 de junio, reunió a cocineros, productores y emprendedores de distintas provincias argentinas para compartir experiencias, promover los sabores regionales y poner en valor las tradiciones culinarias del país.

Representando a San Miguel y a la provincia de Corrientes, Silvero logró cautivar al jurado con preparaciones que reflejan la identidad gastronómica correntina, destacándose entre participantes de diferentes puntos del territorio nacional.

El reconocimiento obtenido posiciona una vez más a la cocina correntina en escenarios de relevancia nacional y pone en valor el trabajo de los emprendedores locales que promueven la cultura y los sabores tradicionales de la provincia.

En una publicación realizada por Silvero celebró el logro alcanzado y la posibilidad de representar a Corrientes en uno de los festivales gastronómicos más importantes de la región andina.