En la última semana Flybondi canceló “casi todos” los vuelos en Corrientes

La crisis que atraviesa Flybondi comenzó a sentirse con fuerza en Corrientes. En la última semana “casi todos” los vuelos de la compañía fueron cancelados en el Aeropuerto Fernando Piragine Niveyro, generando incertidumbre entre los pasajeros que tenían previsto viajar desde o hacia la provincia. Según trascendió en las últimas horas, solo dos aviones en todo el país.

Sobre la situación operativa de la empresa en Corrientes, fuentes oficiales del Aeropuerto Fernando Piragine Niveyro, indicaron a El Litoral: “Ayer (por el lunes) tenía uno que fue cancelado. Mañana (miércoles) es el próximo, todavía está vigente”

Por el momento el vuelo que tiene que salir este miércoles aún no fue cancelado, la venta de pasajes aún sigue disponible aunque la página presenta demoras. Para el viernes cambia el lugar de arribo, de Corrientes a Buenos Aires, en vez de arribar a Aeroparque llega a Ezeiza.

Otra de las fuentes cercanas al aeropuerto correntino, fue consultada sobre la cantidad de vuelos cancelados en los últimos días y señaló que: “Casi nada de vuelos hubo la semana pasada con Flybondi, con Aerolíneas Argentina si fue normal”.

La cancelación de vuelos siempre son avisados por la empresa low cost a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, sin embargo a nivel local sólo se argumenta razones operativas.

Dos aviones para todo el país

El escenario local refleja un problema mucho más amplio. Flybondi atraviesa una de las mayores crisis desde su creación en 2018 y actualmente opera con apenas dos aeronaves activas, una cifra muy inferior a la que supo tener en funcionamiento. La situación provocó demoras, reprogramaciones y cancelaciones en distintas provincias del país.

Según datos del sector aeronáutico, entre junio de 2025 y mayo de 2026 la empresa canceló más de 2.500 vuelos, afectando a más de 350.000 pasajeros. Entre las causas aparecen problemas de mantenimiento, deudas vinculadas a contratos de leasing y la inmovilización de gran parte de su flota, que hoy tiene 11 aviones fuera de servicio.

La gravedad de la situación ya había motivado intervenciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que durante los últimos meses labró actas de infracción por cancelaciones y reprogramaciones sin previo aviso. Mientras tanto, en Corrientes los pasajeros siguen atentos a la evolución de los servicios y a la posibilidad de nuevas suspensiones en los próximos días.