Antes del fin de semana largo, vuelos cancelados y demoras en el aeropuerto de Corrientes

Pasajeros que planeaban viajar antes de este fin de semana largo quedaron sin poder hacer sus viajes por una cancelación de la empresa Flybondi. Este martes el vuelo previsto para las 15,35 fue cancelado, mientras que el de las 13,15 llegó con una hora de retraso al Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro. El único arribo que estaba previsto para mañana fue cancelado.

Pasajeros a la deriva

Este martes, el vuelo de la empresa Flybondi programado para las 15.35 fue cancelado sin mayores precisiones, mientras que el servicio previsto para las 13.15 arribó con una hora de retraso. A esto se sumó que el único vuelo que estaba previsto para este miércoles fue directamente suspendido. La situación generó malestar entre quienes tenían previsto viajar en las horas previas al receso.

Desde fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que “hubo una hora de demora y mañana había programado un solo vuelo, que fue cancelado”, dando cuenta de la limitada oferta aérea que enfrenta actualmente la terminal correntina.

El nuevo episodio se suma a antecedentes recientes ya que, una semana atrás, un vuelo de la misma compañía registró una demora superior a las ocho horas, situación que ya había generado reclamos de los usuarios y cuestionamientos al servicio.

Según pudo constatarse en la página oficial de la aerolínea, no hay vuelos disponibles desde Corrientes durante toda la semana hasta el sábado, lo que deja a los pasajeros sin alternativas inmediatas y obliga a reprogramar viajes o buscar opciones en otras provincias, en un contexto de alta demanda por el fin de semana largo.