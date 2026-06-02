Peaje congelado: estos son los precios para cruzar a Brasil desde Santo Tomé en junio

Arrancó un nuevo mes, y este martes confirmaron que durante todo junio no habrá modificaciones en las tarifas de peaje para cruzar el puente internacional Santo Tomé–San Borja. Así lo ratificaron desde CS Rodovias Mercosul, la empresa concesionaria de uno de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Brasil.

Precios

Continuarán con las mismas tarifas de mayo los vehículos particulares que no cuenten con el beneficio de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) seguirán abonando $1.500 o R$ 4,60 por automóvil, mientras que los automóviles con remolque deberán pagar $2.300 o R$ 6,80. En tanto, los colectivos de transporte internacional mantendrán una tarifa de $4.600 o R$ 13,70.

La concesionaria también ratificó la continuidad de la exención para automóviles y motocicletas radicados en Santo Tomé y San Borja que se encuentren registrados bajo la categoría TVF. Este beneficio permite a los vecinos de ambas ciudades cruzar la frontera sin abonar peaje.

Sin embargo, desde la empresa recordaron que quienes aún no hayan renovado su empadronamiento deberán acercarse al Centro Unificado de Frontera para actualizar la documentación y mantener la exención vigente. Con esta medida, las tarifas del corredor internacional permanecen sin cambios respecto a mayo, brindando previsibilidad a quienes utilizan habitualmente el paso fronterizo.