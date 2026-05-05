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Cruzar a Brasil ahora tiene nuevos precios: así quedó el peaje en Santo Tomé–San Borja

La concesionaria ajustó las tarifas con leves variaciones en pesos y reales. Mantienen la exención para vehículos con Tráfico Vecinal Fronterizo. 

Por El Litoral

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 18:15

A partir de mayo rige un nuevo cuadro tarifario en el puente internacional Santo Tomé–San Borja. Para los vehículos de menor porte sin residencia se fijó en $1.500 o R$ 4,60 para automóviles, mientras que los autos con remolque deberán abonar $2.300 o R$ 6,80, con leves variaciones respecto al mes anterior. Así lo informó este martes la concesionaria CS Rodovias Mercosul, a cargo del viaducto desde diciembre de 2025. 

Desde la empresa recordaron que los vehículos radicados en Santo Tomé o San Borja que cuenten con el beneficio de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) continúan exentos del pago del peaje. No obstante, instaron a los usuarios a reempadronarse en el Centro Unificado de Frontera para mantener vigente esta condición.

Cómo quedaron las tarifas

En cuanto a las tarifas para quienes no poseen residencia en las ciudades fronterizas, el cruce para automóviles quedó establecido en $1.500 o R$ 4,60, lo que representa una leve baja en reales respecto a abril. En tanto, los vehículos con remolque deberán abonar $2.300 o R$ 6,80, con un incremento en pesos y una disminución en la moneda brasileña.

Por su parte, el transporte internacional de pasajeros —como colectivos— tiene un costo de $4.600 o R$ 13,70, tanto para residentes como no residentes. En este caso, el ajuste también muestra una suba en pesos y una baja en reales. Desde la concesionaria remarcaron que se trata de modificaciones menores en el esquema tarifario vigente.

 

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