Corrientes: solicitan donantes de sangre para la joven que cayó desde un cuarto piso

Familiares de la joven que cayó desde un cuarto piso en un edificio de Corrientes solicitaron donantes de sangre para acompañar su tratamiento médico. La paciente, de 18 años, permanece internada en grave estado en el Hospital Escuela tras el accidente ocurrido en el barrio Sur.

El pedido está dirigido a personas con factor 0 negativo, quienes pueden acercarse al Banco de Sangre ubicado sobre calle Córdoba 1402 de la capital correntina. La convocatoria fue difundida en las últimas horas a través de redes sociales.

El hecho

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del jueves en un edificio ubicado sobre calle Necochea al 1400, en el barrio Sur. Según las primeras informaciones, la joven habría intentado ingresar a su departamento cuando se produjo la caída.

Mientras continúa internada, la Policía y la Justicia avanzan con la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio. Hasta el momento, la principal hipótesis apunta a un accidente.