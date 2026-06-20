Exhiben el camión del caso Meneses: símbolo del supuesto hecho de abducción extraterrestre en Corrientes

Durante el encuentro ovni que se realizó en la localidad correntina de Caá Catí, quedó exhibido en la avenida David Martínez el camión del caso Meneses. Se trata del vehículo de Vialidad provincial involucrado en el episodio de 1981, que es investigado por ufólogos como un presunto hecho de abducción y teletransportación.

El evento denominado “Tierra de Luces” comenzó el viernes y reunió a investigadores, especialistas e interesados en historias ufológicas de la región. La propuesta incluyó charlas, homenajes a Rubén “Chingolo” Meneses y observaciones nocturnas del cielo correntino.

Desde que se conoció, el caso Meneses generó interés en aficionados a los fenómenos ufológicos y, con el paso del tiempo, se transformó en una referencia dentro de las historias vinculadas a objetos voladores no identificados. Tal fue su alcance que, entre los especialistas del tema, se trata de un hecho con alcance internacional.

Un hecho que marcó a Caá Catí

Según su relato, Meneses sufrió un extraño episodio mientras regresaba desde San Luis del Palmar con su camión de trabajo: observó unas luces y se desmayó. Una hora después, apareció desorientado a más de 120 kilómetros del lugar donde perdió el conocimiento.

El episodio convirtió a Caá Catí en un punto de interés para aficionados e investigadores ufológicos. Y ahora, con la exhibición del camión y el evento realizado, se refuerza esa identidad asociada al fenómeno ovni.