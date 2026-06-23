Habló la mamá de la joven que se cayó de un cuarto piso: “No creemos que haya saltado”

La madre de la joven de 18 años que cayó desde un cuarto piso en el barrio Sur de la ciudad de Corrientes brindó detalles sobre su estado de salud y descartó que su hija haya saltado. Lara Sofía Legal permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Escuela, donde ingresó tras el hecho ocurrido el jueves pasado.

Según la familia, la adolescente sigue con un cuadro delicado en terapia intensiva: “Cuando ingresó no nos daban esperanzas, hoy su cuerpo está empezando a funcionar; el golpe en la cabeza fue muy fuerte”. Es por esto que la madre remarcó que el parte médico se mantiene reservado.

Para acompañar su tratamiento, la joven necesita sangre factor 0 negativo. Las donaciones pueden realizarse en el Banco de Sangre ubicado en Córdoba 1402.

Postura de la familia

La madre sostuvo que no creen en la hipótesis de que haya saltado de manera intencional. Consultada sobre la versiones de que la joven sufría algún problema personal o de salud, afirmó que su hija no presentaba indicios.

“No hay nada que apunte a que ella estuviera deprimida”, dijo en declaraciones al programa Corrientes en el aire de Radionord.

Además, aclaró que Sofía vive con su prima en el último piso del edificio ubicado en Necochea al 1400.

En ese sentido, remarcó que la familia está convencida de que no se arrojó y precisó la principal hipótesis que manejan en el círculo íntimo.

La madre explicó lo que habría llevado a la joven a subir al techo del edificio: "No podía ingresar al departamento, porque la llave estaba adentro. Ella se cayó. Intentó bajar al balcón por un decorado del edificio, pero al ser de yeso se rompió”.

Respecto a otras versiones

Sin embargo, remarcó que la investigación continúa en curso, aunque aseguró que la familia no observa elementos que respalden las versiones que circularon en redes sociales. En esa línea, afirmó que fueron revisadas las pertenencias de la joven y que no se encontraron señales de consumo ni de depresión.

Respecto a una publicación en redes que generó especulaciones, la mujer dijo que su hija tenía “humor ácido”. "Solíamos discutir porque hacía chistes de mal gusto. Hablamos con los compañeros y nos dijeron que todos joden con eso en época de parciales”, relató.

La mujer también se refirió al contacto previo al hecho. “A las 11 de la noche estuvo hablando conmigo después de rendir su parcial. Yo le mandé una foto, nos reíamos, no puedo decir que estaba triste o enojada”, contó. Asimismo, señaló que la joven estaba enfocada en la carrera de Licenciatura en Sistemas y afirmó que había "estudiado mucho para el examen de ese día".