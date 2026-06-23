Alerta por ludopatía adolescente en Corrientes: refuerzan controles y campañas contra el juego online

El crecimiento de las plataformas de apuestas online genera preocupación por su implicancia en el aumento de casos de ludopatía en adolescentes de la provincia. En ese contexto, la Lotería Correntina reforzó acciones de prevención, control y concientización.

El interventor del organismo, Javier Bee Sellares, advirtió sobre la facilidad de acceso que tienen los jóvenes a este tipo de plataformas a través de dispositivos digitales.

“Cualquier celular permite apostar. Nosotros llevamos adelante una serie de acciones directamente relacionadas con la difusión de un mensaje muy claro: los jóvenes no pueden jugar”, afirmó.

Desde el organismo indicaron que las escuelas se convirtieron en un espacio clave para detectar situaciones de riesgo, ya que los docentes son quienes suelen advertir sobre estudiantes que utilizan sus teléfonos para apostar durante el horario de clases. Ante este escenario, se desarrollan talleres junto a especialistas, con el objetivo de concientizar sobre la problemática del juego online.

Bee Sellares destacó además el rol del entorno en la prevención. “Que la familia pueda tener una charla con su hijo explicándole que esto no es una joda, que es un tema serio de verdad, es fundamental”, sostuvo.

El problema del juego ilegal

Desde Lotería Correntina señalaron que la principal preocupación está vinculada a las plataformas clandestinas, que operan sin controles y permiten el acceso de menores de edad. Como consecuencia y respuesta, el organismo intensificó el monitoreo de estos sitios y avanzó con denuncias judiciales para bloquear su funcionamiento.

“El año pasado denunciamos más de 600 sitios de juego ilegal que interactuaban directamente en la provincia de Corrientes, sin ningún tipo de control sobre la identidad de los usuarios. No les interesa si quien juega es menor de edad”, remarcó el interventor.

En contraposición, explicaron que las plataformas oficiales cuentan con sistemas de verificación de identidad, controles de edad mediante validación biométrica y herramientas de autoexclusión, orientadas a promover el juego responsable.