Corrientes finaliza obras clave para proteger el puente Paso López de la erosión

Las obras de refuerzo y protección en el puente Paso López, ubicado sobre la ruta provincial 24 y nexo clave entre las localidades de Yatay Ti Calle y Perugorría, están próximas a finalizar. La intervención fue ejecutada para preservar la estructura ante el deterioro ocasionado por el paso del tiempo y la erosión generada por el río Corrientes.

Los trabajos incluyeron la construcción de pedraplenes y sistemas de protección contra la erosión, con el objetivo de consolidar los pilares y evitar futuros daños en la infraestructura. Según pudo saber El Litoral fuentes oficiales destacaron que se trató de una intervención eficaz destinada a prevenir riesgos de socavamiento y derrumbe.





El puente en peligro

La obra se llevó adelante luego de una serie de advertencias sobre el estado del lugar, afectado por el avance de la erosión sobre los márgenes del río. A mediados de abril se realizó un estudio técnico que concluyó que el puente no presentaba riesgos estructurales inmediatos, aunque recomendó ejecutar tareas de refuerzo para proteger sus bases.

En ese contexto, el director de Vialidad Provincial, Juan Pablo Cardoso, había explicado a El Litoral que las intensas lluvias registradas en la zona provocaron el lavado del terreno que rodea la estructura. “Ya se hizo el proyecto para proteger donde van las pilas, porque el puente no está comprometido y se puede seguir circulando”, había señalado.

Con la finalización de estas tareas, buscan garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por este corredor vial y prolongar la vida útil de una infraestructura fundamental para la conectividad y el desarrollo productivo del interior correntino.