¿El día más frío de la semana?: pronostican 3°C de mínima en Corrientes

Corrientes vive un mes de heladas y para este miércoles se esperan 3°C de mínimas y 15°C de máximas. Por lo que se espera que este 24 de junio, Día de San Juan Bautista sea una de las jornadas más frías de la semana. Rige alerta amarilla por temperaturas extremas.

Las condiciones continuarán para el jueves cuando se espera que oscile entre los 5°C y 18°. Con cielos despejados durante la tarde y sin probabilidades de lluvia. Un día después para el viernes el termómetro rondará los 7°C y 17°C.

¿Cómo estará el fin de semana?

Para el sábado, día en el que juega la selección argentina, se prevé que la temperatura ronde los 10°C y 19°C. Con cielos mayormente nublados y por la noche cielos mayormente nublados.

El próximo domingo podrían llegar tormentas aisladas por la madrugada y mañana con un 40% de probabilidad. Durante la jornada se esperan temperaturas un poco más cálidas en comparación de los días anteriores con 11°C de mínima y 16°C de máxima.