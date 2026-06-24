Corrientes: un sacerdote de 55 años se recibió de abogado

El padre de Antonio, de la parroquia Nuestra Señora de Santa Teresita, se recibió de abogado a los 55 años. El arzobispo José Adolfo Larregain le dedicó unas palabras de felicitación.

El padre Antonio es muy querido en toda la comunidad. Se ordenó sacerdote hace 24 años. Tras finalizar sus estudios, el arzobispo le dedicó unas palabras:

"Estimando Padre Antonio Te enviamos nuestras más sinceras felicitaciones con motivo de la graduación como Abogado.



​Sabemos que este título es el fruto de un inmenso esfuerzo, constancia y dedicación. Nos alegra profundamente este gran logro obtenido, el cual sin duda será una valiosa herramienta para seguir sirviendo a la comunidad con mirada pastoral.



​¡Que Dios bendiga tu ministerio y entrega!



​Con gran aprecio y admiración. M José Adolfo."