¿Ya sabés un idioma?: la Unne abrió la nivelación para cursos presenciales y virtuales

El Departamento de Idiomas Modernos de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) abrió el período de inscripción para la nivelación de sus cursos de idiomas, una instancia destinada a quienes ya cuentan con conocimientos previos y desean incorporarse al nivel que mejor se ajuste a su formación.

Las inscripciones para la nivelación de los cursos presenciales estarán habilitadas desde el 22 hasta el 26 de junio. Desde la coordinación del área explicaron que se trata de un beneficio personalizado que permite evaluar el nivel de dominio que posee cada estudiante antes de formalizar su inscripción en el curso elegido.

Ofertas y costo

Actualmente, Idiomas Unne ofrece nueve idiomas en modalidad presencial: inglés, portugués, alemán, francés, italiano, qom, guaraní, ruso y checo. Todos los cursos y certificaciones se encuentran alineados con los criterios del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), utilizado internacionalmente para medir competencias lingüísticas.

La inscripción a la nivelación ya se encuentra disponible a través del sistema SIU Guaraní y tiene un costo de 25.000 pesos. Además, la universidad informó que en el sitio oficial de Idiomas UNNE se puede acceder a toda la información necesaria para completar tanto el proceso de nivelación como la posterior inscripción a los cursos.

Por otra parte, la nivelación para los cursos virtuales se desarrollará entre el 6 y el 27 de julio. En esta modalidad, la propuesta académica suma un décimo idioma: japonés, incorporado este año a la oferta educativa. Tras el cierre exitoso del curso para principiantes durante el primer cuatrimestre, en la segunda mitad del año se abrirá la opción correspondiente al nivel superior 1A, según la clasificación del Mcer.

A diferencia de la modalidad presencial, la nivelación para los cursos virtuales será gratuita y el enlace para realizarla estará disponible en el micrositio de Idiomas Unne a partir de la fecha establecida.