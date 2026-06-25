Índice de Transparencia universitaria: la UNNE logró su mejor puesto histórico en el ranking

De acuerdo con el último relevamiento técnico emitido por la Agencia de Acceso a la Información Pública (Aaip), la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) consolidó su mejor desempeño histórico al posicionarse en el puesto número 11 entre 61 universidades nacionales evaluadas en el Índice de Transparencia.

La casa de estudios litoraleña alcanzó una calificación global de 93,1 puntos sobre un máximo de 100, lo que representa un crecimiento de más de 25 puntos en un período inferior a los dos años, considerando que a comienzos de 2024 el indicador de cumplimiento de la institución se ubicaba en las 68 unidades. El índice pondera trimestralmente el nivel de adecuación de los organismos descentralizados a las obligaciones de visibilidad fijadas por la Ley N.º 27.275 de Acceso a la Información Pública, midiendo el volumen y la calidad de los datos de gestión que se ponen a disposición de la ciudadanía.

Los rubros auditados: puntaje máximo en presupuesto y compras

El proceso de adecuación técnica y carga de datos se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de Planeamiento de la Unne, conducida por el contador Pablo Arnaiz. La auditoría externa de la AAIP desglosó el funcionamiento del rectorado en 20 dimensiones específicas de gestión, determinando que la universidad alcanzó la calificación máxima en 18 de las áreas evaluadas.

Los inspectores de la agencia nacional otorgaron el puntaje ideal a los módulos informáticos que transparentan la ejecución del presupuesto universitario, los pliegos y adjudicaciones de compras y contrataciones, los informes de las auditorías internas y externas, las escalas salariales del personal docente y no docente, y las plataformas destinadas a la participación ciudadana y pedidos de acceso directo.

El director general de Presupuesto e Información Universitaria y enlace institucional ante la Aaip, el abogado Andrés Espínola, vinculó este salto cualitativo en el ranking federal con una directiva de la conducción académica.

"Este crecimiento sostenido no es casual, sino que refleja una decisión política de gestión. El objetivo estratégico que perseguimos es lograr que las políticas de transparencia y rendición de cuentas dejen de ser un proceso administrativo aislado y se integren definitivamente a la cultura institucional de la Unne", fundamentó el funcionario.

Transparencia proactiva: información más allá de la exigencia legal

Uno de los aspectos más destacados por los técnicos del organismo de control en el informe semestral fue el desempeño de la universidad en la categoría de transparencia proactiva.

Este indicador mide de forma específica el volumen de documentación técnica, convenios, resoluciones y datos estadísticos que la Universidad Nacional del Nordeste decide publicar y exhibir de forma digital por iniciativa propia, excediendo las obligaciones punitivas que estipula el marco normativo vigente.

La consolidación de estos canales de datos abiertos opera en consonancia con los requerimientos de modernización del sector público nacional. Desde el equipo técnico de Planeamiento ratificaron que el mantenimiento de esta calificación obliga a la actualización permanente del portal de datos abiertos de la Unne, transformando los indicadores de flujo de caja, subsidios de investigación y partidas de bienestar estudiantil en activos de libre acceso y auditoría pública para la comunidad regional.