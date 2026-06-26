Quién es la funcionaria nacional que llegó a Corrientes en el avión con amenaza de bomba

Una funcionaria nacional llegó este viernes a Corrientes en el avión de Aerolíneas Argentinas que registró la amenaza de bomba antes de aterrizar en el aeropuerto ‘Doctor Fernando Piragine Niveyro’. Se trata de la directora de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras, Rosalia Fucello.

Retrasos en el acto oficial

Fucello arribó a la provincia para participar del lanzamiento del Concurso Emprendimiento Argentino junto al gobernador, Juan Pablo Valdés, quien durante la conferencia explicó que lo ocurrido provocó retrasos en la actividad.

"La amenaza de bomba en el vuelo de Aerolíneas ha demorado el inicio y ha tenido bastante revolucionado en materia de seguridad al aeropuerto", comentó Valdés durante el acto oficial que se realizó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

Emprendimiento Argentino 2026 es un concurso que tiene como objetivo visibilizar y fortalecer a pequeñas y medianas empresas de todo el país. En ese contexto, Fucello visita a Corrientes como una de las provincias destacadas en cuanto a políticas de apoyo al autoempleo y al desarrollo de emprendimientos.