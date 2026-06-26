La Fiscalía Federal sigue las pistas de la amenaza para hallar al responsable

El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes dio inicio formal a una investigación preliminar de oficio con el propósito de identificar a los responsables de una amenaza de bomba que pesó sobre un vuelo regular de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, que transportaba pasajeros cubriendo la ruta de conectividad entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la capital provincial.

La apertura del expediente penal, bajo la conducción de la Fiscal General Interina, Tamara Ahimará Pourcel, y el Fiscal Subrogante, Juan Martín Mariño Fages, se originó tras registrarse una comunicación telefónica anónima recibida en las oficinas técnicas de la Dirección Aeronáutica de Corrientes (DAC).

Durante el llamado de alerta, una persona manifestó que la madre se encontraba a bordo de un vuelo con destino a la ciudad de Corrientes y que la aeronave tenía un artefacto explosivo en su interior.

Ese anónimo intentará ser identificado e individualizado para ser traído ante los tribunales federales de Corrientes, según explicaron fuentes judiciales a El Litoral.

Despliegue táctico de la PSA y evacuación en pista

Frente a la gravedad del reporte y la inminencia del arribo del avión, las autoridades ministeriales activaron los protocolos de contingencia internacional previstos por la Organización de Aviación Civil. Se dispuso el despliegue coordinado en pista de una dotación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), divisiones de la Policía de Corrientes, cuerpos de Bomberos y unidades móviles de los servicios de emergencia de la salud pública local.

En ese contexto, la aeronave aterrizó bajo estrictas medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional "Doctor Fernando Piragine Niveyro".

Una vez detenido el avión en una zona de seguridad aislada, las brigadas antiexplosivos ejecutaron una evacuación controlada de la totalidad de los pasajeros y la tripulación, disponiendo de forma simultánea un escaneo integral y peritaje físico sobre la fuselaje, los compartimentos de equipaje y las bodegas de carga, logrando descartar de manera definitiva la presencia de materiales detonantes.

Rigores de la Ley de Seguridad Aeroportuaria ante las falsas alertas

Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación emitieron un documento público donde ratificaron el compromiso institucional de avanzar con la persecución penal del evento bajo el máximo rigor que estipula la legislación penal de fondo. Las autoridades judiciales advirtieron que este tipo de maniobras intimidatorias no representan una broma menor, sino que configuran delitos tipificados que atentan contra la seguridad común del transporte nacional y la seguridad aeroportuaria adosada.