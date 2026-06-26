Tras días de intenso frío, llegan tormentas fuertes y rige alerta amarilla en Corrientes

Luego de días de frío extremo en Corrientes, los pronósticos indican para este sábado la llegada de lluvias para el noreste de la provincia y para el domingo tormentas fuertes para todo el territorio por lo que rige alerta amarilla. Las temperaturas se mantendrán bajas al menos hasta la semana próxima.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un sistema de mal tiempo aterriza este fin de semana en la provincia. Las lluvias iniciarán en el extremo noreste este sábado y luego se trasladarán a las ciudades vecinas el domingo.

Con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, las temperaturas bajas siguen en la capital correntina. Con cielos nublados durante la jornada y tormentas aisladas por la noche, pero con un 40% de probabilidad.

La alerta amarilla emitida por el ente nacional, llega recién para el domingo cuando se esperan temperaturas que oscilan entre los 11°C y 16°C. Los primeros chubascos podrían arribar durante la madrugada, con el paso de las horas se podrían intensificar ya que la probabilidad aumenta a un 70%.

SMN

La advertencia indica que “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes.

Además anticiparon que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Las tormentas podrían seguir durante la tarde, cuando se prevé que lleguen fuertes ráfagas del sur de 42 a 50 kilómetros por hora.

Cómo seguirá durante la semana

A partir del lunes ya no se prevé lluvias, los cielos podrían permanecer parcialmente nublados. Sin embargo el frío llegó para quedarse y se prevé que el termómetro ronde entre los 10°C y 16°C. De esta manera continuará el martes con 8°C de mínima y 16°C de máxima. Incluso el miércoles con 9°C y 15°C, mientras que el jueves se espera un leve ascenso de la mínima con 12°C y 16°C de máxima.