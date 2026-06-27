El híbrido de orquídea N°100 de la Unne lleva el nombre de un investigador correntino

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) alcanzó un nuevo hito científico al registrar su híbrido de orquídea número 100. La nueva variedad, denominada "Habenaria EDUARDO FLACHSLAND FCA", fue inscripta ante la Royal Horticultural Society (RHS) de Londres, el organismo internacional que administra el registro oficial de orquídeas, y representa un reconocimiento a la trayectoria del ingeniero agrónomo Eduardo Flachsland, referente nacional en biotecnología y mejoramiento de estas especies.

El logro adquiere mayor relevancia por tratarse de un género especialmente complejo. Las Habenarias cuentan con apenas 156 híbridos registrados en todo el mundo desde 1910, frente a las casi 198.000 orquídeas inscriptas oficialmente. Además, en Argentina no existen otros fitomejoradores especializados en este género, por lo que el nuevo registro también constituye un avance para la ciencia nacional.

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La historia detrás de la orquídea

"En Argentina no existen fitomejoradores de este género -Habenaria- y era el número 100 que iba a registrarlo con la sigla FCA, así que decidí lleve mi nombre por toda la pasión y tiempo que dedico a mi trabajo", explicó Flachsland. El investigador destacó que obtener un híbrido demanda un proceso de al menos cinco años, que requiere ejemplares correctamente identificados, un laboratorio especializado, viveros adecuados y un importante desarrollo biotecnológico. "Las equivocaciones genéticas cuestan un bien invaluable: tiempo", resumió.

La nueva variedad surgió a partir de una planta seleccionada de Habenaria Iberá FCA, el primer híbrido argentino de este género registrado en 2020, obtenida con especies nativas halladas en los esteros del Iberá. La polinización se realizó el 22 de noviembre de 2022, la siembra el 19 de febrero de 2023 y la primera floración llegó el 1 de diciembre de 2025.

Flachsland describió al nuevo híbrido como una planta "muy bella, blanco níveo, de fácil cultivo, generosa para dar flores y tuberoides", características que buscan facilitar su aprovechamiento tanto por coleccionistas como por productores de orquídeas. Además, señaló que el ejemplar ya floreció en Estados Unidos, donde despertó interés entre especialistas. "Ya ha florecido en Estados Unidos y causado revuelo, así que entramos a las ligas mayores", afirmó.

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La Facultad de Ciencias Agrarias comenzó su historia en el mejoramiento de orquídeas en 2004, cuando registró "Cattleya Rosa de Corrientes", el segundo híbrido inscripto en la historia del país. Desde entonces, desarrolló un trabajo sostenido que hoy la posiciona entre las instituciones líderes de Argentina y la región en esta disciplina.

Actualmente, la FCA-Unne concentra el 25% de las variedades mejoradas e inscriptas oficialmente en el país. Según Flachsland, el registro del híbrido número 100 refleja el compromiso institucional con la investigación, la formación académica y la transferencia tecnológica, además del trabajo conjunto con productores y centros especializados de distintos países.

Profesor de Fisiología Vegetal de la Unne, investigador del Ibone y director del Laboratorio de Biotecnología de Orquídeas, Eduardo Flachsland es además fundador de la Sociedad Correntina de Orquideófilos y uno de los principales impulsores del desarrollo florícola en la región. El nuevo registro no solo reconoce su trayectoria, sino que también consolida el liderazgo de la universidad correntina en un campo científico altamente especializado.