Corrientes levantó la veda pesquera extraordinaria tras la dispersión de los cardúmenes de surubí

La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes dispuso este miércoles el levantamiento definitivo de la veda pesquera extraordinaria que pesaba sobre un estratégico tramo del río Paraná, una determinación oficial que normaliza el desarrollo de las actividades náuticas y recreativas bajo el amparo de los marcos regulatorios ordinarios.

La medida de flexibilización quedó plasmada formalmente a través de la firma de la Disposición Nº 639/26. El dictamen técnico se fundamentó en los resultados de los últimos relevamientos fluviales coordinados por los equipos de fiscalización biológica de Corrientes y de la vecina provincia del Chaco.

Los inspectores de fauna constataron en terreno la total dispersión de una inusual y masiva concentración de surubíes que se había asentado semanas atrás en el cauce, específicamente entre los kilómetros 1232 y 1238 del corredor hídrico federal.

El origen de la restricción y el blindaje al recurso hídrico

La prohibición temporal e interjurisdiccional se había originado mediante la previa Disposición Nº 618/26. Aquella resolución se estructuró con un carácter netamente preventivo ante el peligro de depredación biológica: la aglomeración de ejemplares de gran porte en un cuadrante acotado del río Paraná elevaba de forma exponencial la vulnerabilidad de la especie frente a la presión de los malloneros y pescadores, exponiendo al ecosistema a una potencial matanza.

Una vez verificado por vía pericial que las condiciones extraordinarias de vulnerabilidad ambiental ya no persisten en el curso de agua, la autoridad ambiental correntina resolvió dar de baja la veda a partir del mediodía de este miércoles. Con esta rúbrica, las actividades vuelven a regirse de forma estricta bajo los lineamientos de la histórica Disposición Nº 853/22, que regula los cupos, especies autorizadas y artes de pesca permitidas.

Alivio económico para el sector de los guías de pesca

La normalización del estatus del río Paraná generó inmediatas y favorables repercusiones en el entramado comercial del turismo receptivo, un eslabón fundamental para la generación de divisas y empleo en las localidades ribereñas de la provincia. La parálisis temporal del tramo afectado mantenía en vilo a los operadores turísticos de la zona de Paso de la Patria y adyacencias, quienes ya arrastraban reprogramaciones de reservas de contingentes de pescadores nacionales y extranjeros.

Con el nuevo escenario normativo, el circuito que engloba a guías de pesca, cabañeros, hotelería, gastronomía de río y prestadores de servicios náuticos mecánicos podrá retomar sus esquemas de salidas guiadas, siempre bajo la estricta modalidad de capturas reguladas y fomento de la pesca con devolución.

Desde la Dirección de Recursos Naturales advirtieron, no obstante, que la política de preservación del recurso íctico se mantiene invariable. Los comités de control fronterizo continuarán ejecutando patrullajes conjuntos con las fuerzas de seguridad nacionales y la provincia del Chaco, dejando aclarado que ante la aparición de nuevos fenómenos naturales de concentración masiva de peces no dudarán en aplicar nuevos cerrojos administrativos express para salvaguardar la fauna autóctona.