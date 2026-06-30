Pronostican lluvias y luego frío extremo con 3°C de mínima en Corrientes

Corrientes viene con semanas frescas, para este miércoles se espera una jornada marcada por lluvias y tormentas. Pero con el correr de los días el ingreso de un frente frío provocará un fuerte descenso de las temperaturas, con mínimas que podrían alcanzar los 3°C entre el viernes y el sábado.

Para este miércoles, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 14°C. Durante la madrugada se prevé la formación de neblina, mientras que por la mañana se esperan chaparrones y tormentas aisladas. Hacia la tarde, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 70%.

Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé permanece bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico y extremar las precauciones, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

Una vez que mejoren las condiciones del tiempo, el ingreso de aire frío hará sentir sus efectos. Para el jueves se espera una mínima de 7°C y una máxima de 15°C, con ráfagas de viento del sector sur de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada. A lo largo del día continuarán soplando vientos del sur, lo que acentuará la sensación de frío.

Sigue el frío

El descenso térmico será aún más pronunciado el viernes, cuando la temperatura mínima se ubicará en 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 13°C.

Para el sábado se mantendrán las condiciones de frío, con una mínima nuevamente de 3°C y una máxima de 17°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

En tanto, el domingo se espera una leve recuperación, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 16°C de máxima. El lunes, las marcas térmicas irán desde los 10°C hasta los 15°C, manteniéndose el ambiente fresco en toda la provincia.

De esta manera, Corrientes atravesará una semana con dos escenarios bien definidos: primero, la inestabilidad con lluvias y tormentas; y luego, un marcado ingreso de aire frío que traerá las temperaturas más bajas de los próximos días.