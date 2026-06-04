Emprendedores correntinos llevarán sus producciones a la Expo Rural de Palermo

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia llevó adelante este jueves la entrega de carnets habilitantes a más de 700 emprendedores correntinos en distintos rubros, que les permitirá acceder a beneficios y participar de ferias, exposiciones y diversas iniciativas destinadas a fortalecer la economía social y el desarrollo local. En ese marco, se anunció la participación de artesanos locales en la tradicional exposición de La Rural de Palermo.

El acto de entrega de las credenciales oficiales tuvo como escenario el patio central de la cartera social y estuvo bajo la órbita de la Dirección de Comercialización de Economía Social. Durante la jornada de acreditación, los beneficiarios —pertenecientes a rubros que van desde la manufactura artesanal hasta la producción gastronómica de identidad regional— recibieron además asesoramiento técnico y capacitaciones logísticas vinculadas a esquemas de movilidad, armado de stands y distribución en los predios de exposición.

Rumbo a las pistas de La Rural de Palermo

La principal novedad del encuentro institucional trascendió las fronteras provinciales y apuntó directo al corazón del mercado de consumo de la Capital Federal.

Las autoridades confirmaron de forma oficial que un selecto contingente de artesanos locales tendrá un espacio propio de exposición y venta en la tradicional e histórica Expo Rural de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La participación se materializó gracias a un diseño de trabajo articulado entre las carteras de Desarrollo Social y el Ministerio de Producción provincial.

La directora de Comercialización de Economía Social, Débora Galarza Alcaraz, destacó el acompañamiento continuo de la gestión que encabeza el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, remarcando que el propósito estructural de estas políticas públicas "es fortalecer a los emprendedores rurales y urbanos, insertarlos de manera competitiva en los distintos sectores productivos de la región y avanzar de forma decidida en la formalización fiscal y administrativa de sus actividades".

El circuito local: 13.000 registrados y el Concurso del Sándwich

Más allá de la proyección nacional en los pabellones de Palermo, la funcionaria provincial repasó la vigencia de la red de contención comercial que opera dentro del ejido urbano capitalino, donde actualmente existen alrededor de 13.000 emprendedores registrados en las bases de datos oficiales, consolidando una masa crítica de trabajadores independientes que dinamiza el consumo de cercanía.

En ese sentido, Galarza Alcaraz ratificó que se mantienen activos los espacios de comercialización permanente los días sábados y domingos en puntos clave de alta concurrencia vecinal, tales como el predio de la ex-cárcel de La Unidad, el Parque Mitre y el Paseo Iberá.

Precisamente en este último paseo público de la costanera capitalina, el Gobierno provincial ya afina los detalles organizativos para el mes de julio, fecha en la que se desplegará una nueva edición del convocante Concurso del Sándwich, un evento que funciona como vidriera gastronómica masiva y tracciona el turismo gastronómico en el Nordeste argentino.