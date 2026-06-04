Unne: tres alumnas de Derecho denunciaron a un profesor por acoso sexual

Tres alumnas denunciaron por acoso sexual a un docente titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que la presentación fue efectivizada por tres alumnas regulares, quienes comparecieron acompañadas por un abogado patrocinante.

Las damnificadas indicaron que el docente tenía una conducta sistemática, en la que les enviaba mensajes de texto de índole extraacadémica e invitaciones recurrentes a su domicilio particular, propuestas que fueron rechazadas de manera taxativa por las estudiantes.

Mensajes, reprobación masiva y el "castigo" de cambiar de cátedra

Según pudo saber este medio, tras los sistemáticos rechazos a las insinuaciones del docente, las tres alumnas fueron reprobadas en las instancias evaluativas de la materia, una situación que las obligaba a tener que rendir el examen recuperatorio.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de la Facultad de Derecho dispusieron activar el protocolo institucional de género. Sin embargo, la resolución adoptada despertó fuertes cuestionamientos internos: la medida de contingencia se limitó de forma exclusiva a cambiar de cátedra a las tres estudiantes para evitar que rindan el recuperatorio con el denunciado, dejando al profesor en el pleno ejercicio de sus funciones frente al resto del alumnado.

Antecedentes, desamparo y críticas a la vigencia del protocolo

Las mismas fuentes confiaron a este medio que no se trata de un hecho aislado ni de la primera denuncia que roza el legajo del profesional implicado. "El profesor ya presenta antecedentes por este tipo de actitudes, solo que muchas estudiantes prefieren callarse o no se animan a denunciar de forma escrita por temor a sufrir represalias académicas directas", sentenciaron.

Sectores vinculados a la defensa de los derechos de las mujeres en los claustros advierten que el protocolo vigente en la universidad posee falencias estructurales y carece de actualizaciones dinámicas acordes a la legislación actual.

"Nunca sucede nada de fondo con las sanciones; a los docentes denunciados se los encubre o se dilatan los sumarios administrativos mientras siguen dando clases con total normalidad, y a las víctimas se las cambia de cátedra", concluyeron con dureza los voceros.